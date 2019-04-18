О КОНЦЕПЦИИ УТИЛИЗАЦИИ ТБО

В Кабинете Министров РА советник Премьер-министра Абхазии Астамур Джикирба рассказал о ситуации со строительством полигона в Гулрыпшском районе.

Он сообщил о работе над проектом системы обращения с техническо-бытовыми отходами (ТБО) производства и потребления в рамках Инвестпрограммы 2015 – 2017 гг.: «Вначале были проектирование, разработка и принятие концепции. После этого непосредственно перешли к определению места полигона. Концепция разбита на три этапа – сбор, транспортировка, захоронение ТБО. Первые два этапа уже выполнены, и мы сейчас приступили к третьему этапу».

Джикирба пояснил, что сбор и транспортировка ТБО предполагали закупку контейнеров и специализированного автотранспорта: «Нужно было согласовать номенклатуру того, что приобретается, и предоставить контракты. Работа реализована в течение года. А вот решение о том, где располагать полигон ТБО, принимали тяжело. Долго определяли место, не каждый район захотел бы разместить у себя такой объект». Но сейчас, по его словам, решение уже принято, ведется перевод земли из одной категории в другую. Такое Постановление должно принять Народное Собрание – Парламент РА.

Джикирба назвал цифры финансирования: «Около 7 миллионов рублей необходимо на проектные работы. 112,8 миллиона рублей – на строительную часть. Средства на строительную часть находятся в России, в Абхазии этих денег нет. 30% от проектных объемов лимитных средств находятся в Минфине, остальные деньги выделят, когда предоставим подтверждающие документы. Как только мы сделаем проект и пройдем экспертизу в России, будет выплачен остаток средств в размере 70% от 7 миллионов рублей и заключен контракт на стройку».

Астамур Джикирба также рассказал о проекте объекта: «Полигон разбивается на несколько так называемых карт, с учетом того, что его можно будет увеличивать. Предусмотрено занять под объект более 30 гектаров земли. Он должен обслуживать Сухум, Сухумский, Гулрыпшский районы и, может быть, Гудауту, но это зависит от логистики».

Кроме того, как сообщил Джикирба, концепция предполагает закрытие семи свалок, которые существуют в республике, и создание трех полигонов ТБО, на остальных – проведение рекультивации территории с учетом всех экологических и санитарных норм.

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс