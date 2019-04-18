О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ВЫБОРОВ

Конституционный закон Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 31 марта 2004 года, № 877-с-XIV «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2004, № 21, ст. 33; 2007, № 30, ст. 103; газета «Республика Абхазия», № 21 (2392), 26-17 февраля 2009 г., № 39, ст. 4; 2015, № 52, ст. 283) следующие изменения:

1) абзац 7 части 2 статьи 51 исключить;

2) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:

«Если срок полномочий Центральной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании по выборам Президента Республики Абхазия, срок её полномочий продлевается до окончания данной избирательной кампании.»;

3) статью 15 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«Центральная избирательная комиссия организует работу в соответствии с Конституцией Республики Абхазия, настоящим Конституционным законом, иными законами и Регламентом Центральной избирательной комиссии.

Регламент Центральной избирательной комиссии утверждается Решением Центральной избирательной комиссии.»;

4) абзацы 10 и 11 статьи 17 исключить;

5) в статье 26:

– в части 3 слова «не может превышать 100 и 1 000» заменить словами «не может превышать 500 и 1000» и далее по тексту;

– часть 4 исключить;

6) в статье 31:

– третье предложение части 3 изложить в следующей редакции:

«Подписи двух уполномоченных на это членов участковой избирательной комиссии заверяются печатью участковой избирательной комиссии, о чем составляется соответствующий протокол.»;

– часть 4 изложить в следующей редакции:

«Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются участковой избирательной комиссией на основании списка избирателей по предъявлению паспорта гражданина Республики Абхазия. Член избирательной комиссии при выдаче избирательного бюллетеня проставляет отметку (штамп) на странице 5 паспорта гражданина Республики Абхазия и ставит свою подпись. Получение избирательного бюллетеня избиратель удостоверяет подписью в списке избирателей, где указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, серия и номер паспорта гражданина Республики Абхазия.»;

– части 6 – 13 исключить;

– части 14 – 18 считать частями 7 – 11 соответственно;

– часть 7 изложить в следующей редакции:

«Члены участковой избирательной комиссии, проводящие голосование вне помещения для голосования, получают избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней установленной формы и реестр заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, указанный в части 6 настоящей статьи.»;

– часть 8 изложить в следующей редакции:

«Получение избирательного бюллетеня при голосовании вне помещения для голосования избиратель удостоверяет подписью в специальном реестре, где указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, серия и номер паспорта гражданина Республики Абхазия.»;

7) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«При выборах депутатов Парламента голосующий ставит отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого он голосует.»;

(Продолжение в следующем номере)

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 4 апреля 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 12 апреля 2019 года, № 4768-с-VI

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия