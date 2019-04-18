АБХАЗИЯ – СИРИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем независимости Сирии «Примите мои искренние поздравления с национальным праздником – Днем независимости. Мы уверены, что сирийский народ преодолеет все трудности, добьется мира и восстановит свою прекрасную страну, всегда являвшуюся образцом добрососедства и межрелигиозного согласия на Ближнем Востоке. Народ Абхазии с большой благодарностью будет помнить Ваше решение о признании независимости Республики Абхазия. Убежден, что достигнутые договоренности послужат надежной основой для поступательного укрепления абхазо-сирийского стратегического партнерства на пользу народов Абхазии и Сирии. С большой теплотой вспоминаю наш визит в Дамаск и выражаю надежду на то, что Вы сможете найти время для ответного визита в нашу страну». Рауль Хаджимба также пожелал Башару Асаду доброго здоровья, благополучия, а всему народу Сирийской Арабской Республики – процветания и мирного неба. *** Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Правительства Сирийской Арабской Республики Имаду Хамису по случаю национального праздника – Дня независимости Сирии. «Сирия – это государство, совершившее национальный героизм, сумев защитить свою независимость, а на сегодняшний день, несмотря на все сложности, продолжает достигать успехов во всех областях». Валерий Бганба выразил уверенность в том, что «сотрудничество между Абхазией и Сирией будет и впредь расширяться и укрепляться по совместной инициативе во благо обеих дружественных стран».Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА