БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Благотворительный концерт Абхазского государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария в поддержку подопечных Культурно-благотворительного фонда «Ашана» пройдет в Абхазской госфилармонии им. Р. Гумба.

Гостями концерта станут абхазские артисты Тимур Хагба, Мадина Кварацхелия и Саида Агрба. Кроме того, заслуженный художник Кубани Светлана Казанцева представит зрителям сюжет на тему Нартского эпоса с помощью песочной анимации.

Как отмечается в сообщении КБФ «Ашана», посетив благотворительный концерт, вы внесёте свой вклад не только в дело спасения тяжелобольных детей, но и в развитие национальной культуры, фольклора и обычаев Абхазии.

Информационный спонсор благотворительного концерта – ЗАО «Аквафон-GSM».

Концерт состоится 25 апреля, в 18:00.

Стоимость билета – 300 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и в офисе КБФ «Ашана».

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс