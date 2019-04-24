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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Благотворительный концерт Абхазского государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария в поддержку подопечных Культурно-благотворительного фонда «Ашана» пройдет в Абхазской госфилармонии им. Р. Гумба.
Гостями концерта станут абхазские артисты Тимур Хагба, Мадина Кварацхелия и Саида Агрба. Кроме того, заслуженный художник Кубани Светлана Казанцева представит зрителям сюжет на тему Нартского эпоса с помощью песочной анимации.
Как отмечается в сообщении КБФ «Ашана», посетив благотворительный концерт, вы внесёте свой вклад не только в дело спасения тяжелобольных детей, но и в развитие национальной культуры, фольклора и обычаев Абхазии.
Информационный спонсор благотворительного концерта – ЗАО «Аквафон-GSM».
Концерт состоится 25 апреля, в 18:00.
Стоимость билета – 300 рублей.
Билеты можно приобрести в кассе филармонии и в офисе КБФ «Ашана».
Номер: 41
Выпуск: 3781
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс