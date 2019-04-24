В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

В Галском районе завершен первый этап республиканской диспансеризации населения Абхазии, проводимой Министерством здравоохранения страны при поддержке сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Диспансеризация проходила на базе ЦРБ города Гал и мобильно-диагностического комплекса ФМБА России.

Посетил центральную районную больницу Гала министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. «Очень высокая активность населения. По итогам диагностических мероприятий мобильного диагностического госпиталя ФМБА России мы будем проводить соответствующий анализ. И конечно, мы нацелены и далее активно продолжать эту работу, у нас на очереди Ткуарчалский район, где работаем уже с 11 апреля, далее Очамчырский и все последующие регионы», – рассказал глава Минздрава.

Как отметил Цахнакия, по завершении основных этапов диспансеризации будет сформирована постоянно действующая мобильная группа из числа специалистов ФМБА, которая будет работать по направлениям и специальностям, непредставленным в номенклатуре системы здравоохранения Абхазии. «Конечно, для нас это очень существенное подспорье, большая помощь наших коллег в диагностике и лечении пациентов», – подчеркнул министр.

Он еще раз отметил, что первым этапом диспансеризация не завершается. «По ранее достигнутым договоренностям мы будем осуществлять и второй этап. Те пациенты, у которых будут выявлены заболевания, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, будут в установленном порядке направляться в учреждения ФМБА России, либо в центральные медучреждения республики, где будет возможность оказать эту помощь», – рассказал Тамаз Цахнакия.

Общую статистику диспансеризации в Галском районе подвел главный врач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров. «В период с 5 по 10 апреля сводный медицинский отряд ФМБА России проводит диспансеризацию населения Абхазии в Галском районе, за этот период обследовано порядка 2 тысяч человек, из них более 300 детей, выполнено более 400 флюорографий, около 300 маммографий, около 800 лабораторных исследований», – рассказал Борис Александров.

Он также отметил большую активность населения, подчеркнув, что в отряде ФМБА представлены специалисты практически всех направлений.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РА

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА