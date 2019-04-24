СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Хочу рассказать о человеке, который до сегодняшнего дня числился среди пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов.

Речь идет о Шурдулава Тото Кискинджовиче. Тото родился 16 марта 1915 года в селе Кындыге Очамчырского района. Окончив 4 класса Кындыгской школы, он начал помогать отцу по хозяйству. Хозяйство у отца Тото – Кискинджа – было большое. У них было очень много крупного рогатого скота, коз, а также пчёл. Тото являлся единственным сыном – наследником у Кискинджа.

В 1935 году в возрасте 20 лет Тото женится на Кутарба Сонии из села Кутола.

Через год, в 1936 году, у них родился сын, назвали его Константином. Больше детей у них не было.

В 1940 году Тото призвали в армию, а через год, в 1941-м, началась Великая Отечественная война. Тото пошел на фронт в 1941 году, и больше о нем ничего не было известно.

После окончания войны родители Тото получили известие, что их сын пропал без вести. Тогда в СССР таких пропавших было около 4 миллионов.

Только благодаря проекту Республики Абхазия «Возвращение имени», розыск пропавших без вести в концлагерях немецких фашистов, был найден Шурдулава Тото Кискинджович. Руководителем проекта является Скворцов Григорий.

Тото Шурдулава с боями дошел до Белоруссии. В 1942 году шли ожесточенные бои. Тото попал в плен, и как это случилось, никто не знает, Тото был узником концлагеря «Шталаг-342». Концлагерь находился в Белоруссии. Редко кому удавалось тогда выжить в этом концлагере.

Тото Шурдулава погиб 28 сентября 1942 года. Захоронен: Белоруссия, Минская область, город Молодечно, на реке Уша. Могила № 20.

78 лет сын погибшего Тото – Константин, не знал о своем отце ничего.

Константин Шурдулава благодарит руководителя проекта «Возвращение имени» Скворцова Григория и всех остальных, кто участвовал в проекте.

Сам Константин живет один в селе Басла. Ему исполнилось 84 года. Сын Константина – Автандил Шурдулава погиб после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Посмертно награжден орденом Мужества.

Сулико ШУРДУЛАВА

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: обществоАвтор: Сулико ШУРДУЛАВА