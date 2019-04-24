СПОРТ

В спортивном комплексе «Витязь» станицы Староминской состоялся Открытый краевой турнир по рукопашному бою среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов Краснодарского края, памяти А. Масюка и сотрудников органов безопасности и правопорядка Краснодарского края, погибших при исполнении служебного долга.

В турнире приняли участие 245 спортсменов в составе 17 команд из Краснодарского края, Ростовской области и Республики Абхазия.

Республику Абхазия представляли пять спортсменов из Гудауты и Цандрипша, четверо из которых заняли призовые места.

Первое место в весовой категории 50 кг занял Маркарян Эдуард (Цандрипш), вторые места заняли Тарба Алан (Гудаута) в весовой категории 70 кг и Капба Георгий (Цандрипш) в весовой категории 55 кг, третье место в весовой категории 65 кг занял Хзарджян Рауль (Цандрипш).

Тренируют спортсменов Чанба Аляс и заслуженный тренер РА и РФ по рукопашному бою Алексанян Ваграм.

Победители и призеры турнира были награждены медалями и дипломами Краснодарской краевой организации общества «Динамо».

Поездка спортсменов состоялась благодаря Кондакчяну Руслану, который помогает уже на протяжении девяти лет и родителям спортсменов.

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту