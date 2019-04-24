ДЛЯ ЗАЩИТЫ АПСУАРА

«Крылья счастья». Так называется изданная в Москве на абхазском языке книга известного абхазского писателя, лауреата Государственных премий имени Дмитрия Гулиа и Таифа Аджба, главного редактора журнала «Алашара» Анатолия Лагулаа. Презентация книги состоялась на днях в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир.

Выпуск книги осуществлён при поддержке и под грифом фонда благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Это – третья книга, вышедшая стараниями данного движения: читатели уже получили и по достоинству оценили роман в стихах Платона Бебия «Каменная ноша» и роман-рапсодию Алексея Гогуа «Асду».

В книгу Анатолия Лагулаа включены рассказы, в том числе и детские, повести и эссе, а также переводы некоторых произведений видных писателей Варлама Шаламова, Альберто Моравио, Валентина Распутина, Василия Белова, Романа Сенчина и Франца Кафки.

На мероприятии, которое вёл известный абхазский писатель Даур Начкебия и вступительным словом открыл директор библиотеки Борис Чолария, выступили: Геннадий Аламиа, Владимир Зантария, Гунда Квициния, Гунда Сакания, Адгур Какоба, Виталий Шария, Арда Ашуба, Валентин Когония, Нугзар Логуа, Дмитрий Габелия и актёры Молодёжного театра. Они поблагодарили послов доброй воли Абхазии за их замечательный проект по изданию книг абхазских писателей.

Исполнительный директор благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» Даур Барганджия, специально прибывший из Москвы на презентацию сборника, рассказал о работе, проводимой ими.

Основную финансовую поддержку проекта оказал учредитель движения Инал Ардзинба.

Затем выступил Анатолий Лагулаа. Он выразил свою благодарность инициаторам издания своей книги и отметил важность деятельности послов доброй воли по поддержке и развитию абхазского языка, которые плодотворно работают и в других направлениях.

Издание книги А.Лагулаа осуществлено в рамках программы послов доброй воли Абхазии по защите абхазского традиционного этикета Апсуара, предусматривающей ещё и создание первого цифрового пособия, состоящего из учебника и специальных текстов.

Артавазд САРЕЦЯН

На снимке: (слева направо) Д.Барганджия, А.Лагулаа, Д.Начкебия.

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН