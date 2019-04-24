ЭТО УЖЕ НЕ ИСКУССТВО И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Работать без негатива

(Окончание. Начало в № 40)

С первых дней моего назначения группа артистов восприняла меня в штыки. Когда я стал вникать, оказалось, в театре присутствуют клановость, семейственные отношения. Когда я посмотрел ведомости, выплаты зарплат и гонораров, нашел в них нарушения. Да, я уволил главного бухгалтера. Не может человек работать в четырех местах, и при этом чтобы у нее все было хорошо с цифрами.

Вам артисты сказали, что я мешал постановке «Гумистинской баллады», дескать, пригласил Адыгский театр чуть ли не специально с 15 по 22 сентября, чтобы сцена была занята именно ими.

Показываю документ, где становится ясно, что договоренность о гастролях этого театра между соответствующими министерствами была достигнута еще в январе 2018 года. Меня тогда еще директором театра не назначили. Есть договоренность, ее надо соблюдать.

Каждый вторник мы проводим собрание, на котором обсуждаем все вопросы театра. Но группа актеров и работников на него не приходит. Что я должен делать? Есть технические работники, они должны заниматься сугубо своей работой, а творческие планы мы будем решать с творческим коллективом.

Актер, который нанят практически государством, должен выполнять свои функции. Если он ставит условия, на работу не ходит или опаздывает, игнорирует правила поведения в театральной сфере, бастует, но при этом исправно от государства получает денежные выплаты, по Трудовому законодательству РА таким гражданам можно объявить выговор, переместить на другую должность и даже уволить. Я сделал что-то противозаконное, уволив или освободив работника от должности?

Не скрываю, что сложившуюся семейственность в театре я хочу поломать. Театр необходимо избавить от инертности. Но все должно быть по закону.

За шестьдесят лет наш театр видел много интриг. Хочется сделать театр другим: творческим, востребованным. Каждый должен заниматься своим делом, если действительно хочет театру добра. А не бастовать группами, что не делает чести никому.

Да, есть люди, которые показывают, что они не хотят «так работать», и тогда я по отношению к ним применяю закон.

Говорят, что театральный буфет сдал в аренду. А как лучше: работать по старинке или чтобы буфет отвечал требованиям наших зрителей?

Беспокойства за Абхазский театр у меня не меньше, чем у других. И чтобы выйти из положения, именно я комиссии предложил, чтобы были директор и художественный руководитель театра.

Письмо руководству республики подписали пятьдесят два человека, а у нас по штату всего работников сто шестнадцать человек, т.е. есть люди, которые и в дальнейшем готовы работать со мной.

Кстати, письмо мне тоже могли и, наверное, обязаны были показать. Но этого не сделали. Так чем эти люди занимаются: творчеством или писаниной?

Как я отношусь ко всем актерам, говорит тот факт, что одному из бастующих я дал и доверил постановку спектакля «Четыре стула» по Тонино Гуэрра. Премьера должна состояться 26 марта с.г. Но чтобы работать творчески, они начали неделю неповиновения.

Разбить клан, который не работает на театр, – это осуществимо. И если кто-то думает, что, терпя унижения, оскорбления, просто так я сдамся и уйду, то он заблуждается.

***

Задал я директору неудобный вопрос о потасовке, которая произошла между его однофамильцами и бастующими работниками театра. Существует видео, на котором видно, кто начал первым неприятные действия. И это были не родственники нынешнего директора театра.

На мой вопрос: «Надо было предугадать, что в такой накаленной обстановке поход родственников к театру может вылиться даже в простую эмоциональную перебранку» Н.Чанба ответил: «Никто никого специально не звал, но все знали, что происходит. Наоборот, я говорил, что на провокации не поддавайтесь».

Беседуя с работниками и директором Абхазского театра, я увидел, что всем им сложившаяся ситуация не нравится.

Созданная государственная комиссия искала выход из сложившейся ситуации и выработала какие-то пути. Лучший выход из ситуации – всегда решать проблему самим, без всяких комиссий и посредников.

Всему коллективу сесть и разговаривать между собой. Не о своих обидах и эмоциях, а о сегодняшнем дне театра, который должен показать настоящее искусство, творчество.

Уверен, наш зритель способен достойно оценить и определить, что Абхазский драматический театр действительно национальный храм, где работают и творят особую жизненную гармонию люди из нашего общества, будь то руководители, артисты или технический персонал.

Когда происходит семейный разговор коллектива, в конце концов, все начинают понимать – кто- где перегнул палку и постепенно отходят от мелкого желания не уступать друг другу.

Все мы по-прежнему хотим, чтобы звание «Артист Республики Абхазия» звучало гордо и чисто.

Юрий КУРАСКУА

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По итогам работы Комиссия по проверке деятельности ГУ «Абхазский государственный драматический театр им. С.Я. Чанба» в части соблюдения норм трудового законодательства Республики Абхазия

ЗАКЛЮЧИЛА:

1. При решении вопросов, связанных с урегулированием конфликтной ситуации, сложившейся в театре, Комиссия считает приоритетным руководствоваться принципом сохранения целостности коллектива.

2. Разработать Устав театра в новой редакции, предусмотрев в нем:

– усовершенствование содержания в части наименования и раскрытия полномочий Театра;

– обеспечение руководства деятельностью Театра на принципах четкого разграничения сфер ведения и ответственности между директором театра, отвечающим за административные, организационные и хозяйственно-финансовые вопросы, и художественным руководителем театра, отвечающим за творческую деятельность и формирование творческой части коллектива;

– создание при Театре в качестве совещательного органа Художественного совета Театра, наделенного полномочиями по рассмотрению основных вопросов творческой деятельности Театра;

– формирование Художественного совета Театра с учетом включения в его состав художественного руководителя, директора театра, режиссёров, представителей актерской труппы Театра, деятелей культуры и искусства Республики Абхазия и представителя Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА;

– усиление полномочий и ответственности Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА по основным вопросам деятельности Театра (вопросы назначения ключевых кадров; утверждение структуры и штатного расписания; утверждение репертуара и графика спектаклей и т.д.).

3.Вопрос о кандидатуре художественного руководителя театра оставить временно открытым. Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия РА подготовить предложения по кандидатурам на должность художественного руководителя Театра. На период до назначения художественного руководителя Театра рассмотрение вопросов творческой деятельности Театра делегировать Художественному совету с последующим утверждением его решений Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА.

4.До утверждения Устава в новой редакции и назначении художественного руководителя Театру продолжить работу в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2019 г.

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА