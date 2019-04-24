Конференция

«Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений». Так названа 2-я Международная конференция, собравшая 12 апреля с.г. в столице Абхазии Сухуме, в отеле «Атриум-Виктория» достаточно большую аудиторию.

Обсуждение российско-турецких взаимоотношений в Абхазии обоснованно и закономерно. Абхазия тесно связана с Россией – соседом и стратегическим партнером, связи у нее и с Турцией – тоже соседом и страной, где проживает самая большая абхазская диаспора. Сотрудничество России и Турции может открыть перед Абхазией возможности преодолеть многие проблемы экономического, политического, гуманитарного характера, а также способствовать возвращению репатриантов из абхазской диаспоры в Турции на историческую Родину.

Но прежде чем углубиться в анализ этой непростой, достаточно сложной российско-турецкой ситуации, рассказать, как это обсуждалось участниками конференции, немного официоза – представление организаторов и участников этого форума небезразлично сегодняшним читателям и необходимо истории – будущим аналитикам наших будней и интересов.

Итак. Конференция организована и проводится общественной организацией «Международный фонд «Апсны». Среди участников – специалисты из Турции и России, работники «Россотрудничества», Абхазия представлена членами правительства, депутатами, сотрудниками министерств иностранных дел и репатриации, различных государственных и общественных структур, учеными, репатриантами, прочно обосновавшимися на исторической Родине. Много представителей СМИ.

Открыл и вел работу форума, при этом прекрасно переводя наших турецких гостей, выступавших на английском, вице-президент фонда «Апсны» Максим Гвинджия. Он и предоставил президенту фонда «Апсны» Сенеру Гогуа право первому задать деловой, аналитический, конструктивный тон предстоящим выступлениям, обсуждениям, предложениям. В своем выступлении, которое изобиловало многими экскурсами в историю далекую и близкую, яркими и значимыми фактами и цифрами, Сенер Гогуа твердо обозначил: мир, стабильность, рост и укрепление экономических, политических, культурных и всех других возможных контактов, взаимопонимание между Россией и Турцией для Абхазии не просто важны, они – необходимы и могут способствовать преодолению многих проблем. Выступающий убежден, что в существующей ситуации есть проекты, в которых может принять участие и Абхазия. Это могут быть: культура; развитие отношений с Российской Федерацией через абхазскую диаспору в Турции; укрепление контактов в сфере среднего бизнеса; активизация содействия всех форм народной дипломатии. Но для решения главных вопросов в политике, экономике, дипломатии, культуре, других сферах необходимо развитие логистики. И именно Абхазия, подчеркивает президент фонда, может стать для России и Турции очень выгодным партнером – и морским портом (российские порты давно перегружены), и воздушным коридором, и удобным, достаточно финансово доступным железнодорожным путем.

Свою точку зрения высказали и гости из Турции.

Доктор Митат Челикпала – профессор в сфере международных отношений, декан факультета экономики, административных и социальных наук в Университете Кадир Хас (Стамбул), специалист по вопросам безопасности в Евразии считает, что Россия и Турция очень быстро создали благоприятные условия для взаимодействия, и для Абхазии это значимо. Но при этом нельзя не принимать во внимание политические отношения между этими двумя странами: у них нет единого взгляда на ряд мировых проблем и ситуаций, хотя многие из них принципиально обсуждаются, однако Абхазии среди них нет. И надо искать возможности и пути, чтобы стать предметом обсуждения. Турецкий профессор-политолог полагает, что у Абхазии больше возможностей играть на «российской карте», так как для Турции приоритетнее Южный Кавказ, в частности, тюркское государство Азербайджан, и Грузия для нее – единственный доступ в Азербайджан. Поэтому Турция и смотрит на Грузию как на партнера. Доктор Митат убежден, что «длинная память» – и Россия, и Турция помнят свои многолетние войны – также негативно сказывается на положении Абхазии в этой ситуации.

Вступивший в обмен мнениями турецкий профессор Мустафа Айдын – президент Совета по международным отношениям Турции, бывший ректор Университета Кадир Хас (Стамбул) отметил заметное развитие Абхазии, которую он посещает уже третий раз. Далее он подчеркнул, что сама Абхазия не большой игрок, для нее многое зависит от развития российско-турецких отношений. Но в самих этих странах отношение к развивающимся контактам неоднозначное. Многое зависит от российско-западных и турецко-западных взаимоотношений.

То, что обсуждаемая тема очень сложна, подтвердила и Вероника Цибенко – директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований Южного федерального университета (Ростов). Однако она считает, что политическая воля двух лидеров позволяет выйти на новый уровень в экономических, политических, военных отношениях.

Профессор Сергей Шамба – председатель партии «Единая Абхазия», экс-премьер-министр Абхазии и экс-министр иностранных дел РА подчеркнул: не забыто, что больше всего войн Россия вела с Турцией, жертвами истории стали народы Северного Кавказа, Абхазии, в результате большая часть народа Абхазии живет за рубежом. Поэтому сегодня важно выбрать правильный вектор, нужны открытые площадки для общения и понимания интересов. Тема репатриации – одна из ключевых в российско-турецких отношениях и сотрудничестве. Опыт Абхазии в работе с репатриацией богат, и его необходимо использовать.

Гость из России Аскер Тлостнаков – научный сотрудник Южного федерального университета считает, что Абхазия должна быть одним из ключевых аспектов в отношениях между Российской Федерацией и Турцией, поэтому нужна конкретная работа с каждым государством. Признание независимости Абхазии Сирией подтверждает авторитет и значимость действий абхазской и кавказской диаспор.

Участники конференции говорили также об актуальности восстановления в Абхазии коммуникаций для связи с Турцией, о разных аспектах процесса репатриации, о возможности признания Турцией Абхазии.

Завершилась работа этого форума на позитивной ноте: на все необходима политическая воля, а способы реализации всегда найдутся.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА