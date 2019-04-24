АБХАЗСКОЕ КАРАТЭ – ЭТО СИЛА

Отказались скрыть эмблему своей ассоциации

На чемпионате российского Союза каратэ кекусинкай, который прошел в Пятигорске, один из судей пытался заставить каратистов из Абхазии закрыть эмблему международной ассоциации каратэ, в которую они входят. Но так как рядом с эмблемой располагался и национальный флаг Абхазии, наши спортсмены отказались это сделать. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава. «Он начал придираться и требовать, чтоб мы заклеили лейкопластырем эмблему нашей международной организации, рядом с которой было и изображение нашего государственного флага. Такому поведению возмутились абхазская команда и команды из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Дело не в политике, судья просто придирался»,– поделился Читанава.

Тренеры и спортсмены этих команд заявили, что не станут выполнять требования одного из судей и откажутся от участия в чемпионате. Такой ультиматум заставил этого судью пересмотреть свою точку зрения, и каратисты все же выступили на турнире.

По итогам соревнования шесть абхазских каратистов завоевали по шесть золотых и серебряных медалей, трое стали бронзовыми призерами. Наша команда состояла из спортсменов Сухумского, Агудзерского, Очамчырского отделений Федерации каратэ кекусинкай.

Номер: 41Выпуск: 3781Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту