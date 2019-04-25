ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

РОССИЯ – АБХАЗИЯ

По итогам заседания межведомственной рабочей группы по Инвестиционному сотрудничеству Межправкомиссии председатели абхазской и российской частей группы дали пресс-конференцию. Министр экономики РА Адгур Ардзинба сообщил: «Состоялось первое заседание межведомственной группы по Инвестиционному абхазо-российскому сотрудничеству. Мы обсудили наиболее актуальные вопросы, которые возникают во взаимодействии наших предпринимателей, а также связанные с торговыми отношениями, с банковской сферой, с экспортом из Республики Абхазия инертных материалов и многие другие вопросы, в том числе по реализации программы кредитования среднего и малого бизнеса на территории Абхазии. Рабочая группа нужна для того, чтобы узкопрофильно обсуждать такие темы и выносить в качестве рекомендаций на Межправительственную комиссию».

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил: «Межправкомиссия приняла решение о создании еще одной площадки, где можно обсуждать узкопрофильные темы и посвятить этому гораздо больше времени, чтобы привлечь к такой работе все профильные органы власти, как с российской стороны, так и с абхазской, и в режиме круглого стола прорабатывать вопросы по преодолению барьеров, которые сегодня существуют».

Кошин проинформировал, что сегодня удалось договориться о снятии ограничений по присутствию временной рабочей группы. «Думаю, что мы вместе найдем решение, и проекты будут не просто реализованы, а принесут реальную отдачу, как тем банкам, которые финансировали Инвестпрограммы, так и республике. Главная наша задача – подготовить вопросы на Межправкомиссиию», – сказал он.

Игорь Кошин подчеркнул, что инвестиции – это кровь экономики. «Без инвестиций невозможно, но, чтобы активно продвигать инвестиции нужно проделать огромную работу. Есть масса вопросов с тем же кадастром. На протяжении ряда лет выработали концепцию, сняли большое количество спорных моментов, но есть еще вопрос, который требует доработки. Чем больше точек зрения и споров, тем больше будет взвешенных итоговых решений», – сказал Кошин.

Кроме того, Адгур Ардзинба еще раз напомнил, что задача профильных органов власти, которым поручено заниматься вопросами двустороннего взаимодействия – создать максимально комфортные условия для бизнеса. «По сути, эта площадка служит для того, чтобы предприниматели обеих сторон могли выносить для решения те вопросы, которые возникают», – сказал министр.

Номер: 42Выпуск: 3782Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс