ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Сразу пятеро учеников из образовательных учреждений Республики Абхазия стали победителями научных и творческих конкурсов, проходивших в рамках VIII Международной научно-практической конференции «Объединяемся знаниями» в Москве.

В ежегодной конференции приняли участие более 2000 авторов исследований, робототехнических моделей, инженерных установок, медицинских проектов, их научные руководители, создатели короткометражных фильмов, преподаватели и студенты, ученые и специалисты различных областей знаний из 9 стран – России, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Испании, Италии, Чехии, Латвии, Турции и Ливана.

Ученица 9 класса сш № 10 им. Нестора Лакоба г.Сухума Арина Чагава в формате стендовой сессии успешно защитила свою научную работу «Современное состояние черноморской популяции брюхоногого моллюска рапаны (Rapana thomasiana) у берегов Абхазии». По результатам экспертной оценки, Арина получила 2-е место и была награждена дипломом II степени международного образца. Отвечая на вопросы корреспондентов Московского образовательного телеканала, Арина сказала: «Тема изучения моллюсков на Черноморском побережье заинтересовала меня прошлым летом во время работы в экологическом лагере. Особо я хотела бы поблагодарить моего научного руководителя Майю Васильевну Цибулевскую, с которой мы продолжили исследование, и директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Саидовича Дбар, который предоставил для этого лабораторию и оборудование. Мне очень понравилось, что в ходе конференции я не только защитила свою работу и получила рекомендации от специалистов, но и познакомилась с работами моих сверстников из разных городов и стран». Работа Арины Чагава опубликована на английском языке в научно-популярном альманахе «Бозон Хиггса», который в январе 2020 года будет представлен на образовательной выставке в Лондоне.

Студенты Гагрского лицея-интерната не первый раз приезжают на конференцию «Объединяемся знаниями». В секции «Робототехника» Лев Агрба и Георгий Дбар представили свою разработку «Наарт 2:0» и получили диплом II степени.

Фильм Александра Аблотия из Пицунды «Кукурузный ажиотаж» успешно прошел конкурсный отбор, в котором участвовало более 100 фильмов, и получил диплом международного образца за лучшую работу в номинации «Сверхъестественно».

И самая маленькая участница из Абхазии, ученица 1-го класса сш № 14 г. Сухума Николь Гоциридзе поразила экспертов серьезностью и актуальностью темы своей работы: «Поиск оптимальных методов борьбы с мраморным клопом в условиях субтропиков Абхазии». Николь не только рассказала экспертам и участникам о проблеме нашествия вредителя, но и аргументированно, основываясь на проведенных опытах (с безвредными для ее здоровья препаратами), предложила эффективные методы борьбы с мраморным клопом.

Мы поздравляем победителей и гордимся будущей научной и творческой элитой Абхазии!

Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководитель научно-практической конференции «Объединяемся знаниями», зав. лабораторией инновационных образовательных проектов ГБОУ

Школа №1517

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководитель научно-практической конференции «Объединяемся знаниями», зав. лабораторией инновационных образовательных проектов ГБОУ