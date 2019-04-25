ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ТАКИЕ БЛИЗКИЕ: КРЫМ И АБХАЗИЯ

В марте этого года Черноморское казачье войско Абхазии подписало соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между региональными отделениями с организациями Республики Крым: «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья в Республике Крым» и с КРОО «Союз ветеранов СПНО Республики Крым», целью которых являются совместные согласованные действия, взаимная поддержка и сотрудничество по вопросам военно-патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Республике Крым и Республике Абхазия, а также развитие культурного, информационного и иного взаимодействия.

Дружба между Абхазией и Крымом завязалась еще пять лет назад. Казаки Черноморского войска Абхазии встали рядом с гражданами Крыма и помогли им вернуться к родным российским берегам, учитывая волеизъявление народа, восстановив историческую справедливость.

Абхазию и Крым игнорирует мировое сообщество, не замечая проживающий в них народ. Одни и те же санкции и сложности в общении с соседями, не желающими признавать их выбор собственного пути. Общие проблемы создают условия для совместного поиска решений, а значит, есть почва для совместной деятельности и сотрудничества в разных сферах.

Отрадно видеть, как такие мощные по своей сути организации, не на бумаге, а на деле объединяются и совместно решают сложные задачи, сказал войсковой атаман Черноморского войска Абхазии В.Н.Мироненко.

Два разных берега Черного моря, две республики, решившие самостоятельно свою судьбу, определили вектор движения для себя и своих потомков.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА