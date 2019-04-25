ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ

В Ткуарчале завершился основной этап диспансеризации, осуществляемой Министерством здравоохранения Абхазии в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством России.

По словам главы Администрации Ткуарчалского района Аиды Чачхалия, значимость данного мероприятия для Ткуарчала невозможно переоценить.

«Не все жители города имеют возможность выехать за его пределы, не говоря уже о том, чтобы выехать за пределы Республики Абхазия. Это своевременная диагностика, люди довольны. Мобильная бригада во главе с главврачом сделала все возможное, чтобы охватить всех обратившихся, никто не остался без обследования, медики даже дополнительно работали, сверхурочно, за что мы им премного признательны. Я также благодарю всю бригаду ФМБА и наш медицинский персонал, который, несмотря на то что мы находимся в режиме ремонта, осуществили весь процесс на высоком уровне», – сказала Аида Чачхалия.

Искреннюю благодарность медикам выражают и простые жители Ткуарчалского района. «Эта серьёзная акция в нашем районе впервые была проведена в 2012 году, и сегодня население с надеждой и воодушевлением к ней отнеслось. Это – диагностические услуги и, конечно же, выявление необходимости оперативных вмешательств, то есть это очень нужное мероприятие. Мы надеемся, что такие акции, которые проводятся в сотрудничестве с Россией, будут системными», – говорит житель Ткуарчала Даур Минджия.

«Тут чётко ставят диагнозы, очень внимательные врачи, у людей есть возможность прийти и проконсультироваться с профессионалами, хорошими докторами, здесь выявляются серьёзные заболевания, выделяется людям квота на бесплатное лечение и операции. Для нашего города и в целом народа это необходимо», – отмечает жительница Ткуарчала Тамила Хашба.

Об итогах в цифрах рассказал главный врач отряда Борис Александров: «Всего проконсультировано более полутора тысяч пациентов, в том числе более 300 детей, выполнено более тысячи рентгенографических исследований, более 400 маммографий, более тысячи лабораторных исследований, более 500 ультразвуковых исследований, более 500 элекрокардиографий».

Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии

Номер: 43Выпуск: 3773Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии