ПАСХА В АБХАЗИИ

Пасхальные богослужения начнутся во всех действующих храмах Абхазии 27 апреля в 23.00 часов, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа): «Примерно в 22.30 часов принесут благодатный огонь, уже в 23.00 часов начнутся пасхальные богослужения. Ровно в 24.00 часов верующие пройдут крестным ходом вокруг храмов, а завершатся богослужения к 5.00-6.00 часам утра. Так будет во всех действующих православных храмах Абхазии».

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс