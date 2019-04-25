ЗАСЛУГ У НЕГО БЫЛО МНОГО

Память о Валерии Барцыц

Когда рождается мужчина, ему особо желают прожить жизнь достойно, честно, чтобы слова его не расходились с делами, а дела становились добрыми, справедливыми и позитивными. При этом идеальных людей не бывает, но, к счастью, в жизни мы встречаем тех, кто живет именно по таким заветам. В последнее время ловлю себя на мысли, что пишу о людях, о которых не успела написать, пока они были живы и полны сил. Не потому, что не могла найти времени и слов, просто, казалось, что они проживут с нами еще очень-очень долго. И по старой, еще советских времен привычке думаешь, может, к юбилею или какой-то дате встречусь и побеседую. Будто нельзя без причин. Можно. Нужно. Но, к сожалению, так и происходит, за редким исключением, что время сразу находится у нас только тогда, когда из жизни уходит человек, который уносит с собой и частицу души нашего общества.

Валерий Барцыц – наш, гудаутский, в полном смысле этого слова. С ним уходит и некий колорит этого приморского города, который еще помнит его и его сверстников молодыми, только вступающими во взрослую жизнь, полными надежд и мечтаний. Это была (и еще, к счастью, есть) целая плеяда абхазских парней, которые хотели учиться, работать, строить, умели встречать гостей, болели до хрипоты на стадионах за наших спортсменов, могли спеть и станцевать, с почтением относились к женщинам, умели делать комплименты. Они и в горе, и в радости оставались настоящими мужчинами, даже в этом, с посеребренными висками возрасте могли отстоять свою точку зрения, имели свое мнение, могли, не подбирая слов, объяснить, кто прав, а кто нет.

Валерий Чинчорович Барцыц родился в Гудауте в 1942 году. Окончил школу в 1959 году и поступил в Киевский институт легкой промышленности, после 4-го курса перевелся в Сухумский институт субтропического хозяйства, окончил его с дипломом инженера-технолога. Первым местом его работы была средняя школа №1, где он начинал старшим пионерским вожатым. Вскоре его переводят на должность заведующего организационным отделом районного комитета комсомола. По своей специальности инженера-технолога он начал работать, когда назначили главным инженером Новоафонского хлебозавода.

Но с 1968 года он жизнь свою связал со спортом. Начал с должности председателя Комитета по физической культуре и спорту Гудаутского района. Ряд лет был начальником команды сухумского «Динамо». Возглавлял Госкомитет по вопросам молодежи, спорта и туризма. С 2005-го по 2012 год Валерий Чинчорович – директор спортивного лицея в Гагре. Еще в 1985 году ему было присвоено звание заслуженного работника физической культуры и спорта Абхазии. Да, он не был спортсменом, не поставил новых рекордов, но являлся тем самым локомотивом, который продвигал развитие не какого-то отдельного вида, а спорта в большом смысле этого слова. На протяжении многих лет он претворял в жизнь свою главную идею – сделать спорт массовым. Человек прогрессивных взглядов, он хорошо понимал, что здоровье общества и здоровье нации в полной мере зависят от того, каково техническое состояние спортивных площадок, стадионов, мини-футбольных полей, ипподромов. От этого в результате зависело, сколько девушек и юношей придут в спортивные секции, а значит, вырастут сильными, смелыми, готовыми к преодолению трудностей на тренировках, чтобы потом насладиться победой на больших аренах. И он, со свойственным ему напором и человеческим обаянием, умел донести и довести до чиновников самого высокого уровня то, что нужно сделать в первую очередь. Причем так было всегда – и в советское, и в наше сложное послевоенное время. Примеров тому в биографии Валерия Чинчоровича так много, что остается вспомнить лишь эпизоды. Но мне очень хочется представить нашему читателю образ человека, который неустанно, на протяжении многих лет не просто вынашивал идею воспитания очередного поколения, готового выступать на Олимпийских играх, но и делал для этого все возможное. Это уже сейчас, когда в нашей стране создан национальный Олимпийский комитет, может показаться, что это всегда было легко и доступно. Валерий Барцыц настойчиво и очень принципиально подходил к этому вопросу, учитывая, что в будущем к уже признавшим нашу страну прибавятся и многие другие страны мира.

Были и удивительные страницы в его биографии. Возможность побывать на Олимпийских играх выпадает не каждому, а ему выпала. И не просто присутствовать. Валерию Чинчоровичу посчастливилось быть членом судейской команды по конному спорту на Олимпиаде-80 в Москве. И тогда ему было присвоено высокое звание судьи международной категории по конному спорту. Тот опыт, который он приобрел на играх в Москве, его собственный огромный жизненный опыт, настойчивость, позволили в самое непростое для Абхазии время, после разрушительной войны создать первый в республике Олимпийский комитет. Это произошло в 2001 году. Первым его президентом по праву был избран сам Валерий Барцыц. Позднее комитет был переименован в национальный Олимпийский. А главной мечтой его первого президента было признание Абхазии равноправным членом мирового спортивного сообщества и участие абхазских спортсменов в Олимпийских играх. И это не было для него заоблачной мечтой. Он шел к этому, а главное, оставил после себя таких же небезразличных к имиджу своей страны молодых людей, которые продолжают начатую им работу. И когда на Олимпийских играх в колонне участников будут идти с флагом Абхазии в руках наши спортсмены, несомненно, в этом будет и огромная заслуга Валерия Барцыц, который до последнего дня своей жизни оставался почетным президентом Олимпийского комитета РА.

Естественно, что Валерия Барцыц его сверстники, представители спортивных сообществ, да и все, кто его знал, ассоциируют со спортом. Но… В самом начале его трудовой деятельности было у него еще одно увлечение. Об этом я узнала совершенно случайно, когда не так давно готовила материал об абхазском хореографе, заслуженном артисте Республики Абхазия Льве Кецба. Именно тогда я была искренне удивлена, узнав, что первым учителем и наставником будущего танцора и хореографа на сцене Гудаутского районного Дома культуры был Валерий Барцыц.

Особое отношение у Валерия Чинчоровича было к конному спорту, можно сказать, приоритетное. Возможно, это было связано с тем, что у всех народов Кавказа, в частности, абхазов, с древнейших времен к конноспортивным играм был особый интерес. Как отмечают любители и профессиональные спортсмены, именно в период, когда Валерий Барцыц занимал ответственные посты в спортивных структурах республики, большому количеству наших прославленных конников были присвоены звания мастеров спорта СССР и Грузии. А этого добиться было весьма непросто – союзная республика создавала всевозможные препятствия, чтобы абхазские спортсмены не имели возможности получать высокие звания. Но харизма и упорство Валерия Барцыц и в этом вопросе помогали ему достигать поставленной цели.

Единственный в республике ипподром в селе Бзыбте с самого начала его строительства и до официального открытия находился в поле зрения Валерия Барцыц. Это по праву и его детище тоже. И неслучайно, что любители конного спорта Абхазии в знак признания заслуг Валерия Чинчоровича хотят поставить вопрос о присвоении этому спортивному объекту его имени.

Баскетбол, футбол, конный спорт – именно с этих видов спорта началось его знакомство с миром спортивных побед, именно с ними он пришел в спортивный мир и уже не расставался никогда. Он достаточно профессионально разбирался и в других видах спорта, был заядлым болельщиком. Мне рассказывали, как во время чемпионатов мира по футболу, игры обычно транслируются по каналу телевидения, он настолько заряжался энергией и загорался эмоциями, что казалось: он им, игрокам своих любимых команд, передает свой заряд на расстоянии.

За время всей своей спортивной деятельности Валерий Чинчорович удостоился многих наград. Но главная из них – это память, которую он оставил после себя. Она добрая и светлая.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району