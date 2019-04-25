БОЛЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА,

ставшая общечеловеческой трагедией

Самая большая, самая неутихающая боль армянского народа, которой на днях (24 апреля) исполнилось 104 года, уже давно перестала быть сугубо армянской; она – общечеловеческая трагедия.

Самая большая и самая неутихающая…

Потому что в этот день, день 24 апреля 1915 года, на своей исторической родине – в Западной Армении – были арестованы самые выдающиеся сыны армянского народа: писатели, журналисты, композиторы, художники… Их было более 250 богоизбранных творцов. Потом, уже к 29 апреля, их число достигло 800 человек. Страшной смертью погибли эти люди, в полном расцвете сил. Забивали их камнями на дорогах, ведущих в Дейр-эз-Зор. Среди убиенных были писатели, артисты, учёные, композиторы: Рубен Зардарян, Сиаманто, Смбат Бюрат, Григор Зохраб, Даниэл Варужан, Рубен Севак, Ерухан, Еновк Шагэн, Назарет Тахаварян… Чудом уцелевший от гибели гениальный композитор Комитас сошёл с ума от увиденного и более двадцати лет провёл в психиатрической больнице в Париже.

До сих пор в сирийских песках находят человеческие кости… Потеря каждой из этих личностей стала бы трагедией для любого народа. А здесь – многие и многие сотни…

Общечеловеческая трагедия…

Потому что само убийство человека уже трагедия – для родных, друзей, близких, знакомых… тем более, если народ малочисленный…

Даже страшно представить масштабы потерь: человечество в одночасье лишилось выдающихся литературных, музыкальных, художественных произведений, научных открытий, авторами которых могли стать эти гениальные люди, но стали жертвами младотурецких убийц. Можно ли сегодня представить мировую культуру без творчества Ованеса Туманяна, Мартироса Сарьяна, Аветика Исаакяна?!

Уничтожение интеллигенции было основной частью физического истребления армянского народа. Такое решение было принято младотурками в 1911 году в Салониках. Авторами этой чудовищной программы были: Талаат-паша, Энвер-паша, Джемаль-паша, Бехаэддин Шакир-бей, известный как Мясник Трапезунда, и другие. Все они были приговорены к смертной казни решением Армянской революционной партии «Дашнакцутюн». Для осуществления данного приговора была разработана операция «Немесис», названная так по имени Немезиды – греческой богини возмездия.

Участниками и исполнителями этой операции были: Арам Ерканян, Согомон Тейлерян, Аршавир Ширакян, Микаэл Вартанян, Мисак Торлакян, Ерванд Фундукян, Арутюн Арутюнянц, Заре Мелик-Шахназарян, Степан Цагикян, Петрос Тер-Погосян, Арташес Геворгян и другие.

Прошло более века после осуществления геноцида армянского народа.

Факт истребления одного из древнейших народов мира на своей же исторической родине сегодня признают десятки государств, среди которых и те, которые не побоялись встать лицом к лицу с собственной историей.

Но есть и такие правительства, которые факт геноцида армянского народа используют для достижения своих целей.

Недостойное и постыдное это дело – осквернять память миллионов людей, погибших от турецкого ятагана.

Низко склоним головы перед памятью невинно убиенных.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Артавазд САРЕЦЯН