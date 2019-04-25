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ЛИЦО МОДЫ 25.04.2019

ЛИЦО МОДЫ

Бланка ПАДИЛЬЯ (родилась 10 января 1995 года, Мадрид) – испанская топ-модель.

Была замечена модельным агентом в мадридском метрополитене, приглашена на кастинг, после которого подписала контракт с агентством Next Worldwide. Совмещает работу на подиуме с обучением в колледже по специальности реклама и маркетинг. В феврале 2013 года получила первый приз компании L'Oreal, как лучшая модель недели высокой моды в Мадриде. Позже подписала контракты с агентством The Cool Models и рядом агентств в Милане, Париже и Нью-Йорке, что открыло ей дорогу на мировые подиумы.


Номер:  43
Выпуск:  3783
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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