ЛИЦО МОДЫ

Бланка ПАДИЛЬЯ (родилась 10 января 1995 года, Мадрид) – испанская топ-модель.

Была замечена модельным агентом в мадридском метрополитене, приглашена на кастинг, после которого подписала контракт с агентством Next Worldwide. Совмещает работу на подиуме с обучением в колледже по специальности реклама и маркетинг. В феврале 2013 года получила первый приз компании L'Oreal, как лучшая модель недели высокой моды в Мадриде. Позже подписала контракты с агентством The Cool Models и рядом агентств в Милане, Париже и Нью-Йорке, что открыло ей дорогу на мировые подиумы.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы