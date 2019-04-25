СВЕТОФОР МЕГАПОЛИСА

С раннего детства родители учат своих детей правильно переходить улицу, ориентируясь на сигнал светофора. Вроде все просто: красный – «стой», желтый – «приготовься», зеленый – «иди». Тем не менее в мире существуют крайне необычные, оригинальные виды светофоров.

Житель современного мегаполиса настолько привык к расположенным на перекрестках трехглазым светофорам, что не представляет себе жизни без них. В то же время светофор в привычном для нас понимании – изобретение достаточно молодое. Первый из них появился в 1868 году. Техническую новинку установили у здания парламента в Лондоне.

Неудивительно, что его изобретателем оказался Джон Пик Найт, специалист по железнодорожным семафорам. Светофор-семафор управлялся вручную, а сигналы автомобилистам и пешеходам подавали с помощью поднимающихся и опускающихся стрелок с надписью «стоп». Такой светофор предназначался для помощи пешеходам при переходе улицы к зданию парламента. При этом сами сигналы подавались автомобилистам, которые должны были пропускать пешеходов.

Спустя четыре десятилетия идея создания светофора «перелетела» через океан и в 1910 году на свет появилась первая автоматическая система светофоров, запатентованная Эрнстом Сиррином из Чикаго.

В России светофор появился достаточно поздно. Несмотря на то что столицей являлась Москва, впервые данное новшество установили 15 января 1930 года в Ленинграде, на пересечении Невского и Литейного проспектов. Лишь спустя год светофор появился и в Москве, на углу Петровки и Кузнецкого моста. Третьим городом в СССР, где установили светофор, стал Ростов-на-Дону.

В Таиланде в городе Краби стоит Кинг-Конг, держащий по светофору в каждой из своих лап. В Кембридже в огни светофора вписаны смайлики. Во время зеленого сигнала светофора появляется улыбающееся лицо, желтого сигнала – бесстрастное, а красного – злое.

В Чикаго, колыбели мафии, на красный сигнал светофора зажигается изображение человека с ружьем. В Париже на жителей, оказавшихся на перекрестке, оборудованном светофором, смотрит троица космических пришельцев.

Непросто обстоят дела со светофорами и в Рио-де-Жанейро. В этом городе из-за повышенного уровня уличной преступности с 10 вечера до 5 утра разрешается не останавливаться на красный свет светофора, чтобы не быть ограбленным уличными бандами.

По статистике, каждый из нас в среднем тратит на ожидание нужного сигнала светофора до шести месяцев своей жизни.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы