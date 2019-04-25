ПОЧЕМУ И ЗА ЧТО РАСПЯЛИ ИИСУСА ХРИСТА НА КРЕСТЕ?

Многие знают, что Иисус Христос был распят на кресте. Но вот почему распяли Иисуса Христа, ответит далеко не каждый. В этой статье вы узнаете 5 причин, за что распяли Иисуса Христа. Вы будете удивлены, но распятие Иисуса Христа произошло отчасти и по нашей с вами вине.

ИЗ-ЗА ЗАВИСТИ

Знали вы или нет, но одна из важнейших причин, почему религиозные лидеры того времени так хотели смерти Христа – это их зависть. Чему завидовали священники, фарисеи и политические лидеры? И те, и другие завидовали лишь одному – за Иисусом всегда шли большие толпы людей. Люди находили во Христе исцеление от своих болезней. Они находили прощение и понимание, которое они не могли найти больше нигде. Они находили любовь и милость. Фарисеи завидовали чудесам, которые в огромном количестве творил Иисус Христос. В итоге, их зависть достигла такого предела, что они решили убить Иисуса Христа. Иисус был незаконно схвачен. Во время ареста были нарушены все римские законы того времени. Нашлись лжесвидетели, которые лишь ускорили незаконное осуждение Сына Божьего. И когда Пилат спросил, кого отпустить, именно первосвященники первыми ответили, что отпустить надо настоящего преступника Варавву, а распять Иисуса Христа.

Рождение Иисуса Христа было задумано Богом с момента сотворения мира. Нам сложно это представить, но Бог с самого начала видел все, что произойдет с миром. И Он, конечно, знал, что случится с Его сыном – Иисусом Христом. Приход в этот мир Иисуса Христа – не случайное событие. А вот действия врагов Божьих достаточно предсказуемы. Если вы читали ветхозаветную историю о Моисее или смотрели фильм, то должны знать, что из-за приказа фараона все иудейские мальчики должны были быть убиты сразу после родов.

Когда родился Иисус Христос, произошло в точности то же самое! Царь Ирод издал указ об убиении всех младенцев мужского пола, так как он боялся потерять свою власть. И вот отцу Иисуса Иосифу является ангел, чтобы предупредить его и спасти Иисуса Христа.

После того как они ушли, Иосифу во сне явился ангел Господний и сказал: «Вставай, возьми Младенца и Мать Его и беги в Египет. Оставайся там, пока не дам тебе знать, ибо Ирод будет искать Младенца, чтобы убить Его». Иосиф встал, взял Младенца и Мать Его ночью и ушёл в Египет.

Иисус отправляется в Египет вместе со всей своей семьей. Они остаются там до смерти царя Ирода. После чего Иисус возвращается, чтобы начать Свое миссионерское служение. Тогда Ему исполнилось 30 лет.

Распятие Иисуса Христа – это попытка уничтожить христианство. Иисуса не удалось уничтожить в младенческом возрасте. Темные силы так просто не сдаются и решают довести дело до конца в зрелом возрасте. Они уже убивали различных лидеров, после чего люди, следовавшие за ними, просто рассеивались и возвращались к своим делам. Но не так было с Христом. После смерти Иисуса Христа число Его последователей стало расти кратно. Христианство не только не было уничтожено, но напротив, распятие и последовавшее за ним воскресение Иисуса Христа из мертвых послужило основанием всей христианской веры. Враги Иисуса Христа своими руками сделали то, чего они больше всего опасались – они помогли делу распространения христианской веры.

ПОТОМУ ЧТО ОН ПРИРАВНИВАЛ СЕБЯ К БОГУ

Иисус сказал им: «Мой Отец всегда трудится, поэтому и Я должен трудиться». И иудеи ещё упорнее стали искать случая убить Иисуса, ибо Он не только нарушил закон субботний, но ещё и назвал Бога Своим Отцом, приравнивая этим Себя к Богу.

Почему иудеи искали случая убить Иисуса Христа? В отрывке из Библии, приведенном выше, мы видим, что их очень огорчало то, что Иисус приравнивал Себя к Богу. Никто, по мнению Иудеев, не мог считать себя Богом. Но они упустили одну вещь — Иисус не приравнивал Себя к Богу, Он и был Богом и доказал это всей Своей жизнью. Бог спустился на землю, приняв образ человека, чтобы на человеческом языке объяснить, что Он желает от всего человечества. Чтобы через жизнь Иисуса Христа показать, какую жизнь должен вести любой, кто хочет поступать по истине и быть с Богом. Это очень трогало иудеев. Трогало до такой степени, что они своими руками распяли Сына Божьего. К слову сказать, иудеи по всему миру до сих пор не признают Иисуса Христа мессией и до сих пор ожидают приход мессии.

ЧТОБЫ ИСПОЛНИЛОСЬ ПРОРОЧЕСТВО

Все, что случилось более чем две тысячи лет назад, было записано в пророчествах. Существует больше 300 пророчеств о Мессии в Ветхом Завете, и все они исполнились в Иисусе Христе. Предательство Иуды. Распятие Христа. Воскресение на третий день. Эти и сотни других пророчеств исполнились в те дни. Есть много скептиков, которые говорят, что Иисус Христос нарочно подстроил исполнение пророчеств. Да, Он прекрасно знал, что Он будет убит в Иерусалиме. Он знал, что Его предадут все ученики. Он знал, что суд на Ним будет несправедливым. Есть очень большая разница в том, чтобы знать и подстроить. Иисус молился за волю Бога в Гефсиманском саду, Он не хотел «пить чашу», приготовленную Ему Богом. Но Он пошел на это. Да и как Он мог подстроить Свое рождение от девственницы, подстроить Свое место рождения и время рождения? Как Он мог подстроить Свое воскрешение и как Он мог подстроить все бесчисленные чудеса, у которых есть масса свидетелей?

Иисус Христос был распят за грехи каждого из нас.

Мы подошли к последней и самой главной причине смерти Иисуса Христа на кресте. Иисус отдал Свою жизнь за грехи каждого из нас. Он умер, чтобы мы жили. Иисус заплатил выкуп за каждого из нас, чтобы те, кто поверят в Него, могли быть спасены для вечной жизни. Вся Библия буквально кричит о важности этой смерти! Смерть и воскресение Иисуса Христа являются самыми важными частями Библии. Все пророчества и события Ветхого Завета пророчествуют о Христе. И вот Он явился в этот мир. Он был убит и распят вместе с разбойниками. Но Он воскрес на третий день, как и было предсказано. Был распят, чтобы грехи каждого из нас могли быть прощены.

Люди над Ним насмехались, друзья покинули Его, Ему была хорошо знакома боль и болезни. Люди презирали Его и отказывались замечать Его, как тех, от кого мы отводим взгляд. Но Он принял на себя наши страдания и взял нашу боль, а мы думали, что Бог наказывает Его и бьёт за то, что Он сделал Сам. Но боль и страдания были Ему даны за наши грехи, Он был наказан по нашей вине, и долг, который должны были мы отплатить, приняв наказание, лёг на Него. Мы были исцелены благодаря Ему.

Все, что случилось более чем две тысячи лет назад, было записано в пророчествах. Существует больше 300 пророчеств о Мессии в Ветхом Завете, и все они исполнились в Иисусе Христе. Предательство Иуды. Распятие Христа. Воскресение на третий день. Эти и сотни других пророчеств исполнились в те дни. Есть много скептиков, которые говорят, что Иисус Христос нарочно подстроил исполнение пророчеств. Да, Он прекрасно знал, что Он будет убит в Иерусалиме. Он знал, что Его предадут все ученики. Он знал, что суд на Ним будет несправедливым. Есть очень большая разница в том, чтобы знать и подстроить. Иисус молился за волю Бога в Гефсиманском саду, Он не хотел «пить чашу», приготовленную Ему Богом. Но Он пошел на это. Да и как Он мог подстроить Свое рождение от девственницы, подстроить Свое место рождения и время рождения? Как Он мог подстроить Свое воскрешение и как Он мог подстроить все бесчисленные чудеса, у которых есть масса свидетелей?

Иисус Христос был распят за грехи каждого из нас.

Мы подошли к последней и самой главной причине смерти Иисуса Христа на кресте. Иисус отдал Свою жизнь за грехи каждого из нас. Он умер, чтобы мы жили. Иисус заплатил выкуп за каждого из нас, чтобы те, кто поверят в Него, могли быть спасены для вечной жизни. Вся Библия буквально кричит о важности этой смерти! Смерть и воскресение Иисуса Христа являются самыми важными частями Библии. Все пророчества и события Ветхого Завета пророчествуют о Христе. И вот Он явился в этот мир. Он был убит и распят вместе с разбойниками. Но Он воскрес на третий день, как и было предсказано. Был распят, чтобы грехи каждого из нас могли быть прощены.

Люди над Ним насмехались, друзья покинули Его, Ему была хорошо знакома боль и болезни. Люди презирали Его и отказывались замечать Его, как тех, от кого мы отводим взгляд. Но Он принял на себя наши страдания и взял нашу боль, а мы думали, что Бог наказывает Его и бьёт за то, что Он сделал Сам. Но боль и страдания были Ему даны за наши грехи, Он был наказан по нашей вине, и долг, который должны были мы отплатить, приняв наказание, лёг на Него. Мы были исцелены благодаря Ему.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета