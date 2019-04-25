ПРО ЧУЛКИ

Сегодня чулки – вещь вполне обыкновенная и общедоступная. Но знаете ли вы, как и когда этот предмет одежды стали носить в Европе, а затем и в России? В XIII-XIV веках испанские рыцари впервые увидели чулки на ногах своих врагов – арабских воинов - и заимствовали это удобное ноу-хау. С тех пор и вплоть до первой половины XIX века, когда большинство мужчин переоделись в длинные брюки, чулки носили все – женщины, мужчины и дети. Чулки вязали из шерсти или шелка, красили в самые разные цвета, затейливо украшали и даже утепляли мехом на зиму. На Руси чулки были известны с XVII века, но действительно модными они стали только в петровскую эпоху. В витрине Оружейной палаты выставлена пара чулок императрицы Екатерины I, изготовленная к коронации 1724 года.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы