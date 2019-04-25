НЕСЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА

Эвелин Несбит – первая супермодель XX века

Будущая супермодель появилась на свет в Рождество 1884 года в поселке Тарентум, недалеко от Питтсбурга (Пенсильвания). Родителями девочки были шотландец Уинфилд Скотт Несбит и ирландка Флоренс Маккензи. Многие говорили, что девочка уже при рождении была похожа на херувима. Соседи и родственники даже приходили любоваться на хорошенького ребенка.

Девочка была любимицей отца, он в ней души не чаял. Известный юрист, он исполнял любые ее прихоти. Но, когда Уинфилд умер, выяснилось, что он полный банкрот.

Когда дочери исполнилось 16 лет, семья уехала в Нью-Йорк. Здесь у Эвелин сразу же появилась работа. Она позировала для известных художников: Джеймса Кэрролла Беквита, Фредерика Стюарта Чёрча, Герберта Моргана.

Ее лицо использовали для рекламы зубной пасты, крема для лица. На открытках, табачных картах, карманных зеркалах, нотах, сувенирах – везде была она, мисс Несбит. Она позировала в костюмах гейши, пастушки, цыганки, лесной нимфы, греческой богини. Работая натурщицей, она никогда не забывала о том, что мечтает стать актрисой, и мать помогла ей, потому что хотела удачно выдать ее замуж за богача.

Последующие годы модель и актриса жила в городке Нортфилде (Нью-Джерси). На ней серьезно отразился кризис среднего возраста: начались проблемы с алкоголем и наркотиками, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Но сумела взять себя в руки и выкарабкалась из депрессии.

Эвелин Несбит умерла в доме престарелых в Санта-Монике (Калифорния) в 1967 году в возрасте 82 лет.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы