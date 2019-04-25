ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ ХРИСТА

Гости редакции

Пасха, день Воскресения Христова – самый главный праздник Православной церкви. Именно в нем заключается основной смысл православной веры – сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. Пасха – это праздник праздников! Со светлым праздником Пасхи поздравляют всех православных христиан Абхазии председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа), настоятель Покровского храма в Гудауте игумен Василиск, настоятель Преображенского храма на Михайловке протоиерей Никита и настоятель храма Ильи Пророка в посёлке Агудзере протоиерей Долмат. Накануне Пасхи все они были в гостях у журналистов редакции газеты «Республика Абхазия», рассказали о сути и традициях главного праздника христиан, его значении для всего православного мира и проблемах существующего раскола Абхазской православной церкви. Беседу с ними вели Юрий Кураскуа, Артавазд Сарецян, Заира Цвижба, Русудан Барганджия, Юлия Соловьёва и Лейла Пачулия.

Пасха – это сам Христос. Традиции Пасхи.

В этом году православное сообщество празднует Пасху 28 апреля. Пасха – это самый большой праздник христиан. Воскресение Христово – не просто большой праздник, но и самое древнее религиозное торжество для всех христиан. Пасха знаменует перерождение смерти в жизнь, а земного пути – в жизнь небесную. Она прославляет зарождение новой жизни и надежды на спасение для всех верующих. С ночи во всех храмах проводятся торжественные службы, улицы наполнятся чудесным перезвоном колоколов, со всех сторон звучат праздничные приветствия, возвещающие, что Христос Воскресе.

В первое воскресенье, которое наступает после первого весеннего полнолуния, празднуется Пасха. Именно в этот день воскрес из мертвых Иисус Христос, отдавший свою жизнь во искупление грехов человечества. Для каждого православного верующего Великий праздник Пасхи наполнен особой радостью и смыслом. В православной церкви слово «Пасха» имеет особый смысл и означает, что смерти нет, а есть переход к вечной жизни во Христе.

Дата празднования Пасхи определяется каждый год отдельно, по Александрийской Пасхалии. Это первое воскресенье после весеннего (пасхального) полнолуния, между 22 марта и 25 апреля по старому стилю.

С апостольских времен пасхальные богослужения совершаются ночью. Незадолго до полуночи колокольный перезвон – благовест – сообщает всем о том, что скоро наступит Воскресение Господне. Основная служба проходит до утра. Во время служения также неоднократно совершается крестный ход вокруг храма, который символизирует шествие церковнослужителей к воскресшему Спасителю.

Истинно верующие православные христиане, по обычаю, соблюдают Великий Пост, который начинается за 40 дней до Великой Пасхи. Во время поста необходимо воздержание от мирских наслаждений, нужно проявлять человеколюбие, милосердие, необходимо подготовить и очистить себя от всякой скверны в мыслях и делах.

Отец Виссарион сказал, что если зачатие дитя произошло во время Поста, это может негативно на нем отразиться,ребёнок может быть больным. А потом создаём благотворительные фонды, собираем деньги на лечение детей и молим Бога спасти их. Но врачи об этом умалчивают. А об этом около 800 лет назад говорил Иоанн Златоуст. В Пост разрешается кушать только хлеб, фрукты и овощи. Это нелегкое испытание и для желудка, и для воли, а беременным женщинам, больным и старым людям пост вообще противопоказан. Во время Поста человек соединяется с Богом. Он должен осознать свои ошибки, покаяться и исправить их.

Постились вы или нет, а освятить крашеные вареные яйца и пасхальный кулич нужно. Вместе с этим люди часто святят вино и другую еду. Обычай красить яйца происходит из древнего апокрифа, в котором сообщается об императоре Древнего Рима Тиберии и его обращении в христианскую веру. Во время проповеди он заявил Марии Магдалене, что быстрее поверит в то, что белое яйцо превратится в красное, нежели в возможность воскрешения из мертвых распятого на кресте Иисуса. Яйцо покраснело, и спор окончился крещением Тиберия. Светлое Воскресенье – Пасху начинают едой – кусочком освященной пасхи и яйцом, а уже затем принимаются за другую пищу. С освященной пищей следует аккуратно обращаться. Кроме посещения всенощной службы во славу Господа нашего Иисуса Христа и освящения еды, других особых традиций празднования Великой Пасхи нет. Люди приветствуют друг друга словами: «Христос Воскрес!», на что следует отвечать: «Воистину Воскрес!»

В Пасхальное Воскресенье не разрешается работать, впрочем и в любое воскресенье православные верующие христиане не должны работать. Связано это с тем, что день недели воскресенье символизирует собой нашу будущую жизнь в Небесном Царствии, поэтому можно только заниматься приятными, приносящими удовольствие делами или отдыхать. Всю праздничную неделю до проводов поминовение усопших в церкви не совершается, как и в любое воскресенье в течение всего года. В эти дни ходить на кладбище и проливать слёзы нельзя, так как это время радости. В дни Святой Пасхи все человеческие грехи омываются кровью Христа и покрываются любовью и радостью об известии воскресшего Христа.

Обычай обмениваться крашенными в красный цвет яйцами на Пасху прочно укоренился в нашем быту. Красный цвет символизирует Всеохватывающую Божественную Любовь. Пасхальные куличи своей формой напоминают артос (хлеб, который используют в православной церкви на пасхальной седмице) и символизируют собой самого Иисуса Христа. Церковь считает, что кулич и пасха должны быть сдобными, сладкими и красивыми, они могут долго не черстветь, и простоять, не испортившись, все дни Пасхи. На столе пасхальный кулич символизирует собой присутствие Бога во всем мире и в нашей жизни.

Православный праздник Пасхи – это великий и светлый праздник для всех православных христиан, также это и семейный праздник. Провести этот день нужно с родными и близкими, говорить с ними по душам, постараться ни с кем не ссориться, радоваться Воскресению Господнему и быть счастливыми!

Христолюбивые абазги: сила в правде Евангелия

– Отец Виссарион:

– С каждым годом число верующих в Абхазии увеличивается. В 20 храмах республики регулярно ведётся церковная служба. Абхазы – богобоязненный народ. Другие народы нас называли христолюбивыми абазгами. Нам нужно стремиться любить Бога так, как он любит нас. Вот это и есть Пасха, величайшая радость рода человеческого это – Воскресение. Христос воскрес и показал нам, что он есть царь мира и спас душ наших. Как Троица единосущная и нераздельная, так и народ наш должен быть нераздельным, так как Бог нас создал таковыми. Все мы дети Творца, всех нас он любит одинаково несмотря на национальность. А как мы любим его, как мы проявляем любовь к нему? Наша гордыня, наше коварство не радуют его. Мы не на правильном пути. Если гвоздь согнуть, а потом выпрямить, мы не сможем ему придать первозданный вид. Надо думать об этом. Жизнь не заканчивается смертью, за ней идёт Воскресение. И все мы будем держать ответ перед Господом, поэтому надо жить по законам Божьим. Сила – в правде Евангелия. Смысл жизни – в спасении души.

Протоиерей Никита подчеркнул, что люди совершают обряд крещения, однако не становятся воцерковлёнными: не соблюдают посты, не ходят на церковные службы, на исповедь, на причастие. Их должны привести к этому крёстные родители, однако и они не всегда совершают эти церковные обряды. Люди должны знать, что Великий Пост – это, в первую очередь, не диета и не гастрономический аспект, а аскетическое настроение духа – наши молитвы, мысли и покаяние. По субботам и воскресеньям разрешается послабление Поста.

Мир стал настолько коварным, что люди совершают поступки неугодные Богу. Они стали захватывать чужие территории, земли, дома, имущество. Наш народ должен после Великой Пасхи, проанализировать свои поступки, сделать выводы и попытаться исправить свои ошибки. Не надо плохое искать в ком-то, в себе надо искать это в первую очередь. Нужно каяться, просить прощение у Бога. Покаяние – это греческое слово, означает изменение образа жизни, человек должен пересмотреть свою жизнь. Исповедь и покаяние – это разные действа. Например, руки и ноги растут на одном теле, однако на руках далеко не убежишь, а ногами на фортепиано не сыграешь. На исповеди человек перечисляет свои грехи. Это можно сравнить с тем, например, как врач ставит диагноз, но затем эту болезнь лечить надо. Поэтому покаяние – это осознание своей немощи и грехов.

Игумен Василиск поделился своими воспоминаниями о послевоенной жизни в Абхазии:

– После войны у народа Абхазии наблюдался духовный подъём. В то время я был помощником отца Виссариона в Гудаутском храме. Огромное количество людей совершали обряды крещения. Это были воины, которые проливали кровь на полях сражений, и даже мусульмане с Северного Кавказа принимали христианскую веру. Это происходило потому, что ничто так не направляет душу человека к Богу, как экстремальные проблемы. В это время человек особо уязвим. Однако человек всегда всей своей жизнью должен славить Бога. Бог дал человеку свободу, а человек не смог воспользоваться ею правильно. Мы используем эту свободу, в основном для развития своего эго. Главное пожелание на Пасху народу – это исполнить заповедь любви. Нужно возлюбить Бога и своего ближнего. Делай другим так, как хочешь, чтобы делали тебе. Что касается искушения, то расскажу одну монашескую историю. В Великий Пост игумен обходит кельи монастыря и, заглянув к брату, увидел, что он на свече в ложке яйцо жарит. Игумен возмутился, что монах на страстной седмице так грешит. Тот стал извиняться: «Прости отец, бес попутал». А бес сказал: «Я бы до такого не додумался». Т.е. не надо обвинять кого-то и необходимо взглянуть на себя в первую очередь, что ты делаешь не так.

Протоиерей Долмат рассказал о таинствах крещения:

– Перед этим обрядом человек отрекается от тёмных сил, затем происходит таинство проповеди и человек соединяется со Христом. Во время крещения на него снисходит благодать Святого Духа. Каждый человек выбирает себе веру сам для спасения души, и затем он возрождается духовно. Однако в жизни есть много соблазнов и искушений, и тогда начинается жизнь не по заповедям Божьим. Крестить можно младенца на сороковой день после рождения, и вся ответственность за его жизнь ложится на духовных родителей. И Господь потом с них спросит за жизнь их чада. Христос был распят на кресте, и наш нательный крест – это наша защита и оружие от всего нечистого.

Будем молиться. Все мы дети Божии, но не все живём по закону Божию. В этом наша беда. Кто живёт с Богом в сердце, он не способен на гнусные поступки. Кто виноват? Каждый пусть ищет вину в самом себе. Дай Бог, чтобы люди научились подавлять в себе злобу и жестокость. Каждая человеческая душа многоценна сама по себе. И церковь всегда рада принять к себе своих заблудших чад с любовью. Нет никакого унижения в покаянии. Покаяние – это обретение человеком его подлинного вечного достоинства и сущности.

Новая заповедь Христа – любите друг друга, ищите царство Божие. Христос Воскресе. Воистину Воскресе!

Незаживающие раны церковного раскола АПЦ

Отец Виссарион:

– Прошло восемь лет с тех пор, как представители Совета так называемой «Священной митрополии Абхазии» о.Дорофей (Дбар) и о.Андрей (Ампар) заявили о полном разрыве своих отношений с Русской православной церковью. Они демонстративно разорвали указы епископа Майкопского и Адыгейского Тихона о наложении на них запрещения в священнослужении сроком на три года за раскольническую деятельность на территории Абхазии. При этом они и сегодня продолжают «служить» Литургию «по согласованию со многими церковными иерархами остального православного мира». Церковный совет заявил, что запрещенные раскольники никакого отношения к Абхазской православной церкви не имеют. Запрещенные в священнослужении священники не имеют права совершать священнодействия и тем более выступать от имени АПЦ со своими заявлениями. АПЦ не давала никаких полномочий Дбар и Ампар переходить в лоно иной церкви, и если они желают поминать имя Патриарха Варфоломея Константинопольского, то могут это делать на свое личное усмотрение, но никак в соборах Абхазской православной церкви. Совет и клирики АПЦ были в ожидании, что монахи Дорофей Дбар и Андрей Ампар одумаются, покаются в своих раскольнических действиях и с них будет снято запрещение. Однако тщетно. Абхазская православная церковь в лице Церковного совета скорбит об их дерзостных действиях в отношении Матери Русской православной церкви, которая вскормила, обучила, рукоположила и облачила их в священный сан иеромонахов. Я неоднократно их предупреждал, просил, делал снисхождения, однако их тщеславие возымело верх над здравым смыслом. Священнослужители Абхазии четыре раза подъезжали к Афонскому монастырю, но государственная власть разворачивала нас и клятвенно уверяла решить этот вопрос в ближайшее время. Однако воз и ныне там.

Всё это началось при втором Президенте Сергее Васильевиче Багапш. Сначала он, не посоветовавшись со мной, поверил в их «чистые» помыслы. Однако после поездки в Москву к Патриарху Всея Руси он понял их планы и расстроил их. Вот тогда они ополчились против него. После неожиданной смерти Сергея Васильевича, вновь избранный Президент Александр Анкваб в 2011 году разрешил запрещённым раскольникам зарегистрировать их Митрополию. А нынешний Президент Рауль Хаджимба уже пять лет обещает решить вопрос раскола церкви, а уже не за горами и новые выборы.

Абхазская православная церковь независима ни от кого, мы имеем свой автокефальный статус. Мы должны его восстанавливать. И в этом нашим ближайшим союзником является Московский Патриарх, а не Варфоломей, который поддерживает раскольников. Он разделяет славян. Он разделяет и нас. Но славяне победят в этой битве. Агрессия не должна присутствовать в православном учении. Мы должны думать о единстве. Мы все братья во Христе. Наши раскольники должны покаяться, в противном случае прощения им не будет. Митрополию допустила наша власть, государство не должно вмешиваться в дела церкви. Мы молитвенно призываем вас всех полюбовно уврачевать раскол в Абхазской православной церкви. И если мы сможем это сделать без противостояния, на основе канонических правил, мы сможем объединить всех и вся. И это будет угодно Богу, будет радостным событием в жизни абхазского народа.

Игумен Василиск:

– В расколе нашей церкви была и наша вина. Нельзя было вообще озвучивать мысль о том, что мы должны строить автокефалию. Это была цель, но никто не озвучил средство к её реализации. В 2012 году наши депутаты Парламента были на приёме у Вселенского Патриарха Варфоломея. Там им поставили три условия для создания автокефалии: провести всенародный референдум, дать согласие и властей, и священства. Однако эта схема не сработала. Поэтому ещё раз подчеркну, что не нужно было поднимать вопрос об автокефалии. Византийская империя прекратила своё существование в 1453 году. И только сейчас она стала возрождаться под покровительством Америки. Только сейчас Патриарх Варфоломей дерзнул поставить себя Вселенским Патриархом и решать церковные вопросы по всему миру. И делает всё назло Русской православной церкви, как своему основному могущественному оппоненту.

Отец Виссарион:

– Я не хотел отправлять уже тогда запрещённого Дорофея Дбар на учёбу в Грецию в город Солоники, однако Сергей Васильевич Багапш и Сергей Шамба начали меня уговаривать. Я сказал им, что когда он оттуда вернётся, вы будете локоть свой кусать, однако меня никто не послушал. И вот кого мы сегодня имеем. Еще в 1995 году в Одессе на корабле сидели три патриарха – Варфоломей, грузинский Илья и русский Алексий. И Илья говорит Варфоломею на турецком языке: «Абхазцы ушли от меня, сделай так, чтобы они не попали к русским». Об этом нам сообщили потомки абхазских махаджиров, которые служили в охране Варфоломея. После всего этого московский Патриарх начал рукополагать абхазских священников. Первым из них был игумен Игнатий, затем другие. Таким образом наша власть сама породила этот раскол. В 2003 году на одной из церковных трапез я провозгласил тост за Владислава Григорьевича Ардзинба, сказав, что он сделал для Абхазии больше, чем абхазский царь. И тут встаёт Дорофей и говорит: «Владислав нас убил, погубил всю нашу молодёжь». Я чуть его не убил за эти слова.

Неблагодарность – один из самых распространенных и самых тяжких грехов. И со стороны нововзращенных абхазских клириков мы сегодня видим именно это. Но только признаемся ведь: пожинаем именно то, что сами же и взрастили! Раскол зашел слишком далеко. Опасаюсь, примирения не будет. Причина: для примирения нужны уступки, компромисс, а Дбар и Ампар на это не пойдут. В них очень много вложено сил и средств, чтобы они так просто не уступили. Но оставлять ситуацию в таком виде, как она есть, тоже нельзя. Нельзя превращать Абхазию в зону межправославного конфликта, который потом перерастет в противостояние между Россией и Абхазией. Осевшие в Грузии западные спецслужбы этого только и ждут.

Всё, что сегодня происходит в Абхазии – самоубийства, аварии со смертельным исходом, гибель молодёжи от наркотиков, стихийные бедствия, нашествия вредителей на флору республики – это предупреждение нашего Господа. Нужно остановиться и покаяться.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ