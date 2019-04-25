ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ УЧЕБЫ

Министр образования и науки РА Адгур Какоба принял участие в Московском международном салоне образования. Это крупнейшее мероприятие в сфере образования России, открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Так, по словам министра, он встретился с коллегой из Республики Южная Осетия Натальей Гассиевой: «На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся текущего взаимодействия, развития сотрудничества и совершенствования системы образования».

Кроме того, как сообщил он, готовится к подписанию Соглашение с Российским гуманитарным научным фондом, с которым уже сотрудничает Министерство образования и науки Южной Осетии. «Это важно и для Абхазии, так как у наших детей, занимающихся наукой, появится возможность получать российские гранты, принимать участие в различных проектах и мероприятиях, которые проводит Фонд», – отметил Какоба и выразил надежду на то, что подписание документа произойдет в скором времени.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс