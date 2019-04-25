Главная
25.04.2019
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые трудящиеся Республики Абхазия!
Уважаемые гости!
Руководство Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия и отраслевые республиканские и объединенные комитеты профсоюзов, координационные советы профсоюзов РА поздравляют вас с международным праздником 1 Мая – Праздником труда!
Вот уже девять лет благодаря нашей с вами настойчивости 1 Мая объявлен праздничным выходным днем в Абхазии. Уверены, что этот светлый праздник, являющийся неизменным символом единения и солидарности, выражением глубокого уважения к труду, занимает достойное место и в нашей стране.
В этот теплый весенний день желаем вам успехов в труде, мира, добра, благополучия! С праздником!
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.