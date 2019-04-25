ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые трудящиеся Республики Абхазия!

Уважаемые гости!

Руководство Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия и отраслевые республиканские и объединенные комитеты профсоюзов, координационные советы профсоюзов РА поздравляют вас с международным праздником 1 Мая – Праздником труда!

Вот уже девять лет благодаря нашей с вами настойчивости 1 Мая объявлен праздничным выходным днем в Абхазии. Уверены, что этот светлый праздник, являющийся неизменным символом единения и солидарности, выражением глубокого уважения к труду, занимает достойное место и в нашей стране.

В этот теплый весенний день желаем вам успехов в труде, мира, добра, благополучия! С праздником!

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.