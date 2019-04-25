МИНИСТЕРСТВО ПОДВЕЛО ИТОГИ

В Кабинете Министров РА на заседании коллегии Министерства здравоохранения в присутствии первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба, председателя Контрольной палаты РА Роберта Аршба, парламентариев, представителей МВД и Генеральной прокуратуры РА были подведены итоги работы за 2018 год.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что основными приоритетами развития здравоохранения РА в 2018 году являлись охрана здоровья населения и, в частности, материнства и детства, предупреждение инвалидности, травматизма и смертности в трудоспособном возрасте, борьба с социально-значимыми заболеваниями – наркоманией и алкоголизмом, а также профилактика лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. «Мы обращали внимание в специализированных учреждениях на предупреждение и лечение стрессогенных заболеваний. Основная цель – обеспечить доступность медицинской помощи и повысить ее эффективность, качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости, потребностям населения, а также передовым достижениям медицинской науки. Перед нами стояли задачи: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, скорой неотложной помощи, службы родовспоможения и детства; развитие системы медицинской реабилитации, прежде всего, для детей с ограниченными возможностями; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья», – сказал он.

Министр проинформировал об итогах контрольных мероприятий в медицинских, фармацевтических учреждениях и медицинских частных организациях, лицензированных в соответствии с действующим законодательством: «Были выявлены определенные проблемы в части исполнения уставных обязанностей, а также нарушения в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе хранении медикаментов. Генеральная прокуратура также проводила проверки, в ходе которых были выявлены нарушения, и мы приняли соответствующие меры. Кроме того, мы провели работу по исполнению указаний Контрольной палаты, полученных по итогам проверки системы здравоохранения».

Цахнакия сообщил, что за 2018 год в Министерстве были разработаны и утверждены 22 нормативно-правовых акта, а также привел цифры финансирования: «По бюджету в 2018 году было запланировано на здравоохранение 631 млн 22 тыс. 100 рублей, с учетом 50 млн рублей – средств российской финансовой помощи для исполнения межгосударственного Соглашения по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан. Бюджет был исполнен в объеме 509 млн 630 тыс. 649 рублей. Из них фактическая зарплата – 198 млн 603 тыс. 350 рублей. Неисполнение бюджета – 121 млн 391 тыс. рублей».

Министр представил показатели деятельности и, в частности, показатели стационарных больных за 2018 год: «Общее число коек – 185. Выписанных больных – 26 тыс. 22 человека, это больше, чем в прошлом году. Госпитальная летальность – 361 пациент, это выше, чем данные 2017 года, по причине того, что в республиканскую больницу поступало очень много тяжелых больных, в том числе с тяжелыми травмами. Летальность больничная сохранилась, как и в 2017 году – 1,3%. Хирургическая активность при этом снизилась и составляет 40,2%. Это связано с тем, что отмечается видимый отток больных за пределы республики. При этом показатели стационарных больных разделили по основным направлениям. Так, терапевтических коек – 276, пролечено и выписано 5 тыс. 778 больных, летальность 2%. Неврологических коек – 40, и их недостаточно, поскольку количество больных увеличивается. Пролечено больных с мозговыми нарушениями, с хроническими ишемическими заболеваниями центральной нервной системы – 886, госпитальная летальность – 7%, кардиологических коек – 70, выписано 1 тыс. 333 пациента, это прежде всего люди с ишемической болезнью сердца, больничная летальность – 4,4%. По родившимся: живорожденных детей – 1 тыс. 617, при этом в 2017 году было 1 тыс. 874. Эта цифра свидетельствует о том, что большое количество беременных женщин уезжают рожать за пределы Абхазии. Мертворожденных – 9 детей, материнская смертность – 0, как и в прошлые годы. По структуре заболеваемости и диспансерного наблюдения: детей в возрасте от 0 до 17 лет – всего 33 тыс. 703 заболевших, из них преимущественно с болезнями органов дыхания – более 16 тыс. обращений, с болезнями нервной системы – 1 тыс. 771, с сахарным диабетом – 20, с болезнями системы органов кровообращения – 335. У взрослого населения – всего 28 тыс. 941 больных, преимущественно – болезни системы органов кровообращения, их более 7 тыс., болезни нервной системы – 575, увеличивается количество больных сахарным диабетом – 1 828 пациентов, болезней органов дыхания – более 3 тысяч».

Цахнакия рассказал о планах и профилактической деятельности: «Совершенно очевидно, что необходимо улучшать службу по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистого профиля, увеличивать количество коек кардиологического профиля. У нас в перспективе есть ряд проектов, которые мы готовы реализовать уже в 2019 году. Очень активно работает «Школа сахарного диабета», которую мы общими усилиями открыли, где пациенты получают всю необходимую информацию, и, кроме того, у нас есть Целевая ведомственная программа по обеспечению больных вторым типом сахарного диабета, инсулинозависимых».

Министр сообщил о выполнении Целевых программ, утвержденных Кабинетом Министров РА: «Лечение граждан за пределами республики – это пациенты, которых мы направляли на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные центры России, больные кардиохирургического профиля, онкологические, с заболеванием органов зрения. На выполнение Программы было направлено 43 млн 396 тыс. рублей, программа полностью освоена. Наибольшее число пациентов, это более 50% больных, нуждались именно в срочном лечении, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и заболеваний крови. 48% детей – с тяжелыми заболеваниями сердца, прежде всего это врожденные пороки сердца, нарушения ритма и другие заболевания. Целевая ведомственная Программа по обеспечению лекарственными препаратами и медизделиями граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики, – это 50 млн рублей средств, в соответствии с Соглашением между Абхазией и Россией, которые были полностью освоены. Централизованное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медназначения – на эту программу, с учетом ноябрьской корректировки бюджета, было направлено 29 млн рублей, при этом исполнение бюджета составило всего 40%. Эта программа, к сожалению, плохо выполнена. Ведомственная Программа по укреплению материально-технической базы отделений скорой помощи – это те 8 машин класса А, которые мы приобрели в 2017 году и оснастили оборудованием, необходимым для эффективного оказания неотложной помощи. Ведомственная Программа по лечению хронического гепатита С – на эту программу было направлено 1 млн 354 рубля, фактические затраты составили 1 млн 23 тыс. рублей».

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс