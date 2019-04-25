О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка и оказании содействия в создании базы детских фильмов и мультфильмов.

Госкомитету РА по языковой политике поручено создать единую базу детских фильмов и передач, озвученных на абхазском языке по государственным заказом или частным проектам с целью их дальнейшего воспроизведения в эфире Абхазской гостелерадиокомпании, а также с помощью интернет-ресурсов.

Абхазской государственной телерадиокомпании в срок до 10 мая 2019 года предписано предоставить Госкомитету РА по государственной языковой политике копии имеющихся детских фильмов и мультфильмов, образовательных и развлекательных передач на государственном языке.

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс