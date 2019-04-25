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25.04.2019
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка и оказании содействия в создании базы детских фильмов и мультфильмов.
Госкомитету РА по языковой политике поручено создать единую базу детских фильмов и передач, озвученных на абхазском языке по государственным заказом или частным проектам с целью их дальнейшего воспроизведения в эфире Абхазской гостелерадиокомпании, а также с помощью интернет-ресурсов.
Абхазской государственной телерадиокомпании в срок до 10 мая 2019 года предписано предоставить Госкомитету РА по государственной языковой политике копии имеющихся детских фильмов и мультфильмов, образовательных и развлекательных передач на государственном языке.
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс