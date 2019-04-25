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25.04.2019
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
СКОРБНАЯ ДАТА
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнование армянскому народу в связи с трагическими событиями начала XX века.
«Уважаемые соотечественники!
В этот памятный день – 24 апреля – передаю слова соболезнования и скорби всему армянскому народу.
Сегодня мы чтим память тех, кто стал жертвой страшных преступлений начала ХХ столетия. Мировое сообщество должно помнить о совершенных деяниях, чтобы не допустить их повторения в своей истории.
Хочу особо отметить стойкость армянского народа, который возродился, сохранил свой язык, веру и традиции. Мы бок о бок строим сильное и независимое Абхазское государство, участвуем в политической, социальной и экономической жизни страны.
Желаю всем нам мира, добра и процветания».
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА