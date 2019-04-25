СКОРБНАЯ ДАТА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнование армянскому народу в связи с трагическими событиями начала XX века.

«Уважаемые соотечественники!

В этот памятный день – 24 апреля – передаю слова соболезнования и скорби всему армянскому народу.

Сегодня мы чтим память тех, кто стал жертвой страшных преступлений начала ХХ столетия. Мировое сообщество должно помнить о совершенных деяниях, чтобы не допустить их повторения в своей истории.

Хочу особо отметить стойкость армянского народа, который возродился, сохранил свой язык, веру и традиции. Мы бок о бок строим сильное и независимое Абхазское государство, участвуем в политической, социальной и экономической жизни страны.

Желаю всем нам мира, добра и процветания».

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА