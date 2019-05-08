В «ЯБЛОЧКО»!

Событие

Турнир по пулевой стрельбе из пневмонического оружия организовали активисты общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» совместно с Луганским казачьим кадетским корпусом имени маршала авиации Александра Ефимова.

– Я считаю, что с малых лет, независимо от ситуации в государстве, в котором ты проживаешь, мужчина должен уметь обращаться с оружием. Потому что у мужчины должен быть внутренний стержень, чтобы суметь постоять за свою Родину, семью, за себя, – сказал активист ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса», студент Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко Левон Акопджанян.

В соревновании, которое проходило в течение нескольких дней, приняли участие 50 человек. Десять взводов выдвинули по пять стрелков, которые боролись за победу в турнире. Стоит отметить, что организаторы решили не разделять ребят на возрастные группы. У всех была одна задача – не просто попасть в мишень с расстояния в 10 метров, а выбить максимальное количество очков.

Ученик 8-го класса 11-й учебной группы первой роты Илья Белоусов уже умеет обращаться с винтовкой. На учебных стрельбах он достиг неплохих результатов, благодаря чему стал участником турнира.

– Соревнования – это, прежде всего, командный дух, а победа – это стимул к новым свершениям, – сказал юный кадет.

В первый день соревнований для ребят организовали пробные стрельбы. Старшие помогали младшим заряжать винтовки, делились опытом, подсказывали, как правильно держать оружие, как целиться в мишень. По итогам второго дня соревнований в финал вышли три команды. А в преддверии Дня защитника Отечества победителей в личном и командном зачёте наградили кубками, грамотами и медалями.

Левон Акопджанян поздравил юных кадетов с приближающимся праздником и пожелал проявлять выдержку и стойкость характера не только на соревнованиях, но и в повседневной жизни.

Надежда ПЕРЕСВЕТ,

фото Ксении ЩЕРБИНЫ

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: обществоАвтор: Надежда ПЕРЕСВЕТ