ПО ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 18 февраля заявил о работе над созданием Общественной палаты, которая должна стать дополнительным механизмом для обеспечения обратной связи власти с общественностью, на основании чего правительство сможет в полной мере учитывать потребности и интересы жителей при формировании и реализации государственной политики.

Российские общественные деятели прокомментировали нашему изданию данную инициативу руководителя нашей республики, подчеркнув важность и значимость подобного органа.

Общественная палата является связующим звеном между обществом и властью, которая держит руку на пульсе наиболее острых моментов в обществе. Такое мнение в эксклюзивном интервью выразил президент межнационального дискуссионного аналитического клуба «Слово» Сайпуддин Гучигов. Общественник поделился опытом деятельности Общественной палаты Чеченской Республики, членом комиссии которой он является, и отметил, что реализация его проектов направлена на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

– Тесное взаимодействие с Общественной палатой дает возможность реализации наиболее значимых проектов, – рассказал С. Гучигов. – Общественная палата является связующим звеном между обществом и властью, которая держит руку на пульсе наиболее острых моментов в современном обществе. Ведь задача Общественной палаты - грамотно доносить до граждан все законы и порядки выстраивания власти. А десятки общественных организаций при поддержке Общественной палаты Чеченской Республики реализовали много интересных проектов, которые выводили наше общество после войны в общий строй всей страны.

Кроме того, общественник отметил и значимость Общественной палаты в работе по единению старшего и молодого поколений.

– Грамотно выстроенная молодежная политика дает мощный поток для власти в реализации национальной политики, что сказывается и на экономическом росте, – подчеркнул Сайпуддин Гучигов.

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Газета "Республика"