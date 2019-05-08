ДОНБАСС – ФОРПОСТ РУССКОГО МИРА

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Сергей ПАНТЕЛЕЕВ, руководитель Института Русского зарубежья, председатель Луганского землячества в Москве:

«Это заявление главы ЛНР оправдано, оно было сделано вовремя, и очень важно посмотреть на ту реакцию, которая будет со стороны Европы. Европа в очередной раз попытается отмолчаться? Или будут хотя бы какие-то действия, подтверждающие, что для европейцев важны те права, которые якобы они защищают: права человека, так называемые общечеловеческие ценности. А Донбасс сегодня демонстрирует именно защиту этих прав, этих ценностей».

Двухдневный научно-практический форум «Донбасс в центре геополитических трансформаций», а также первое выездное заседание Ливадийского клуба прошли 21-22 февраля в Луганске. К участникам международного мероприятия обратился глава Республики Леонид Пасечник:

«Дорогие друзья! Я горжусь, что вместе с вами мы проделали сложный путь становления Луганской Народной Республики и сегодня проводим столь масштабный, а главное, международный форум.

Все сегодняшние гости республики собрались здесь с одной целью – остановить геноцид и защитить права граждан Донбасса. Война, развязанная киевскими политиками, может быть прекращена только общими усилиями, и ваш научно-образовательный вклад в решение этой проблемы неоценим.

Выражаю слова благодарности научным сообществам Российской Федерации, Республики Крым, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Ваш труд крайне важен для будущего Донбасса и всех русских людей».

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Газета "Республика"