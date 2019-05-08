ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО

Транспорт

В рамках реализации Программы «Наш выбор» автопарк ГУП ЛНР «Луганский автодор» пополнился новой современной техникой.

Календарная зима подходит к концу. И впереди у дорожников – большая напряженная работа. В мае прошлого года, презентуя Программу-2023, глава ЛНР Леонид Пасечник поставил перед специалистами ГУП ЛНР «Луганский автодор» целый ряд стратегически важных задач. В первую очередь им предстоит восстановить и отремонтировать дороги на восьми основных направлениях, связывающих Луганск с ключевыми городами и районными центрами Республики и соседней ДНР. Это должно существенно повысить и транспортную и само качество дорог общего пользования. Но качество укладки дорожного покрытия, как известно, зависит от наличия соответствующей техники. И власти ЛНР сделали все, чтобы таковая у «Луганского автодора» появилась.

Первыми ласточками стали четыре новые машины: фронтальные погрузчики и асфальтоукладчики, которые на днях получили специалисты Перевальского, Краснодонского, Свердловского и Славяносербского территориальных подразделений ГУП ЛНР, где проблема с дорогами стоит особенно остро.

– Восстановление и строительство дорог в нашей республике будем поднимать на качественно новый уровень. И это только первый шаг в направлении реализации программы «Наш выбор», – отметил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов, вручая ключи от новой техники. – Мы должны создать в республике такие автомагистрали, по которым, как по автобану, поедем к Победе!

По словам Александра Басова, техника была приобретена при содействии главы ЛНР. И это не последняя закупка. Еще несколько единиц современной техники поступит в распоряжение «Луганского автодора» в ближайшее время.

Юрий ЯСЕНЕВ

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: обществоАвтор: Юрий ЯСЕНЕВ