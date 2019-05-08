АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ГОТОВЯТ ДИВЕРСИИ В ДОНБАССЕ

Горячая линия

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР, на Украину для проверки информации о причастности американских военнослужащих к диверсионной деятельности в Донбассе прибыла сенатор США Джони Эрнст.

«На горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР поступила информация от журналиста из Одессы. Заявитель сообщил, что на Украине находится американский сенатор Джони Эрнст. По информации журналиста, чиновница из США срочно прибыла на Украину, чтобы проверить информацию о причастности кадровых американских военнослужащих к диверсионно-разведывательной деятельности в зоне проведения так называемой операции объединенных сил», – говорится в сообщении.

«Звонивший сообщил, что на протяжении нескольких недель в Одессе находились трое кадровых американских офицеров – полковник Джош Герц, полковник Шон Кокс и полковник Брент Ричардсон. Журналист также сказал, что ему доподлинно известно, что в настоящий момент указанные военнослужащие готовятся к переброске в населенный пункт Часов Яр (подконтрольный Киеву город в Донецкой области), где в составе ДРГ должны зайти на территорию народных республик. Группу будет сопровождать украинский военнослужащий Владимир Плахотнюк»,– уточнили в Генпрокуратуре.

По данным одессита, с целью сокрытия информации о причастности американских кадровых военных к боевым действиям в Донбассе командование ВСУ дезинформировало американского политика, сообщив, что военнослужащие из США находятся на территории 142-го учебного центра спецназа «Спарта» в Бердичеве.

В настоящий момент Генпрокуратура ЛНР проверяет полученную информацию, в том числе о причастности военнослужащего ВСУ Плахотнюка к преступлениям против мирного населения Донбасса.

Оксана ЧИГРИНА

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Оксана ЧИГРИНА