ЗАЯВЛЕНИЕ РОО

ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГОДОВ «АРУАА»

РОО «АРУАА» также внимательно следит за ситуацией, связанной с состоянием здоровья депутата Народного Собрания – Парламента РА Бжания Аслана Георгиевича. Ранее общественность была проинформирована об официально поставленном диагнозе – вирусная пневмония.

Однако, озвученные на пресс-конференции различные противоречивые версии заболевания, такие, как бульбарный синдром, пневмония в тяжелой и редкой форме, а также возможное отравление, не могут не вызвать обеспокоенности и у нас, и у всего общества.

Правоохранительные органы Республики Абхазия должны обратить внимание на прозвучавшую информацию и провести по этому факту соответствующую проверку. Считаем необходимым, чтобы обладающие какой-либо информацией о возможном отравлении А.Г. Бжания, предоставили её компетентным органам.

Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления для возможности возвращения и принятия участия в предстоящей избирательной кампании. Вместе с тем считаем некорректным и необоснованным высказывания о возможной отмене самих выборов. Полагаем недопустимым использовать состояние здоровья А.Г. Бжания для нагнетания политической ситуации.

Выборы Президента Республики Абхазия должны быть проведены в строгом соответствии с Конституцией и законодательством Республики Абхазия в установленный Парламентом срок и в спокойной политической обстановке.

Высший совет РОО «АРУАА»

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Высший совет РОО «АРУАА»