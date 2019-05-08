ЗАЯВЛЕНИЕ РПП

«ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

Состоялась пресс-конференция части оппозиционных сил, где были озвучены различные суждения по поводу болезни депутата Парламента РА – Бжания Аслана Георгиевича, чья кандидатура в президенты РА рассматривается оппозицией.

Обращает на себя внимание, что мнения выступавших были по обсуждаемому вопросу крайне противоречивыми. Создается впечатление, что они не успели согласовать свои версии по сложившейся ситуации.

Так, М.Логуа, руководитель Фонда С.В.Багапш, заявил: «Мы имеем документ о том, что у Бжания вирусная пневмония в тяжелой и редкой форме. Все остальные исследования, которые проводятся на предмет того, что может быть еще, пока никаких результатов не дали. Это единственный диагноз, который обозначен первоначальным консилиумом. Состояние Бжания стабильное».

По поручению Премьер-министра Абхазии В.Бганба министр здравоохранения Т.Цахнакия связывался с коллегами из министерства здравоохранения РФ с целью организации лечения депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия А.Бжания.

20 апреля 2019 г. Ассоциация врачей Абхазии города Москвы сделала официальное сообщение, в котором отмечено: «После проведения комплексного обследования в ГКБ имени В.М. Буянова г. Москвы, где находится Аслан Бжания, установлен диагноз: вирусная пневмония. Состояние пациента стабильное, с положительной динамикой за весь период наблюдения.

Врачи находятся в тесном взаимодействии с коллегами из клиники. Вся тактика лечения и ведение пациента обсуждена на совместном консилиуме».

Из этих материалов следует, что наличие криминала (внешнего воздействия) в данной ситуации исключается.

К сожалению, некоторые из выступавших на пресс-конференции оппозиции, не имея никаких реальных оснований и аргументов, сделали огульные заявления о возможном отравлении депутата. Очевидны спекуляции отдельных политиков на проблеме здоровья А.Бжания.

Двойственное и противоречивое заявление там же сделал С.Шамба: «Мы, представители оппозиционных политических партий и общественных организаций, хотим говорить с точки зрения фактов. У нас единственный утвержденный диагноз, и мы можем говорить только об этом. Несомненно, что много вопросов возникает и у нас в связи с происшедшим. Но когда-то все тайное становится явным. Я думаю, что в дальнейшем как-то прояснится и эта ситуация… К сожалению, в нашем обществе стало привычным, что так вот неожиданно политические лидеры устраняются или имеют место попытки их устранения».

Возникает вопрос к С.Шамба, который имеет опыт работы со всеми руководителями современной Абхазии. Если у него есть какая-то новая (дополнительная) информация, основанная на фактах, а не на домыслах, об устранении или попытках устранения политических лидеров, то кто ему мешает обнародовать эти факты и передать их правоохранительным органам?

Очевидно, что все эти заявления ничем не подкреплены, преследуют цель нагнетания политической напряженности и дестабилизации обстановки в стране накануне предстоящих президентских выборов.

В связи с вышеизложенным, Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» обращается к гражданам Абхазии и общественности страны с призывом не поддаваться на провокации и не реагировать на информацию, построенную на слухах и лживых доводах. Также обращаемся к правоохранительным органам страны с требованием принять все необходимые меры по тщательному изучению данной ситуации.

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ