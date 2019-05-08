КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

Пресс-конференция представителей оппозиционных сил, на которой ожидалось распространение объективной информации о состоянии здоровья депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания, оставила больше вопросов у части нашего общества. Прозвучавшие на пресс-конференции противоположные оценки состояния здоровья и причин возникновения болезни от «отравления» до «тяжелой формы пневмонии», требуют детальной проверки компетентными органами.

При наличии официального диагноза о вирусной пневмонии подобного рода предположения не могут способствовать стабильности в обществе в преддверии очередных президентских выборов.

Состояние здоровья Аслана Бжания с первых дней его госпитализации находится на контроле у Министра здравоохранения РА. По имеющейся информации, предоставленной российскими коллегами, состояние здоровья Аслана Бжания ухудшилось вследствие вирусной пневмонии. По последним данным, в лечении Аслана Бжания наблюдается положительная динамика.

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА