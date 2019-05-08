ПОЗИЦИЯ ОППОЗИЦИИ: НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ АСЛАН БЖАНИЯ

2 мая в Сухуме, в отеле «Атриум-Виктория» состоялась пресс-конференция объединенных оппозиционных политических сил.

Большая часть вопросов, которые журналисты задавали собравшимся, была посвящена здоровью лидера оппозиции – кандидата в кандидаты на пост президента Республики Абхазия Аслана Бжания и сотрудников его личной охраны: имеют ли под собой основание слухи об отравлении А. Бжания; насколько едина оппозиция сегодня и какие действия она готова предпринять в процессе подготовки к предстоящим выборам? Спрашивали также, есть ли у оппозиции другая кандидатура для выдвижения, если А. Бжания по состоянию здоровья не сможет участвовать в выборах, задавали пристрастные персональные вопросы. В частности, депутатам мои коллеги адресовали вопросы: проводится ли собственное расследование случившегося?

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба рассказал, что официальный диагноз А.Г. Бжания, которого придерживаются врачи (А.Г. Бжания находится в клинике за пределами Абхазии, в Москве), – вирусная пневмония.

Был проведен токсикологический анализ, и действие токсинов не подтвердилось. В организме пациента не обнаружено следов яда.

– У нас нет причин не доверять российским врачам, тем более, что они спасли Бжания жизнь, – продолжил Т.Хишба. – В то же время мы не исключаем версии отравления и проведем собственное расследование.

Т. Хишба подчеркнул, что нынешнее состояние А.Г. Бжания дает основание для уверенности, что он примет участие в предстоящих выборах президента РА. А в ответ на просьбу уточнить, как чувствуют себя его телохранители, Т. Хишба ответил, что оба сотрудника охраны из больницы выписаны: у одного из телохранителей схожие с А.Бжания симптомы, – синдром с преимущественным поражением бульбарной группы, то есть проблемы с гортанью и, соответственно, речью.

Руководитель Фонда С.В. Багапш Михаил Логуа подтвердил, также сославшись на представленный врачами документ, что у А.Г. Бжания вирусная пневмония в тяжелой и редкой форме.

– Это единственный диагноз, который обозначен первоначальным консилиумом. Состояние Бжания стабильное, и улучшается с каждым днем. Важно, чтобы он скорее выздоровел и продолжил свою работу. И тогда, когда он вернется к политической деятельности, мы и получим ответы на вопросы, которые волнуют и вас, и нас.

Депутат Парламента Дмитрий Дбар: «Сегодня мы собрались по поводу того, что произошло с лидером оппозиции. С первых дней его болезни мы находились с ним в Москве в больнице. Его привезли в тяжелейшем состоянии. Если бы его оперативно не доставили в Москву, то, скорее всего, случилось бы непоправимое. И врачи говорят то же самое…

Если что-то или кто-то будет препятствовать возвращению А. Бжания и его участию в выборах, в таком случае мы оставляем за собой право проводить протестные митинги. Поскольку мы готовимся к выборам, то мы и к этому готовы, потому что видим, что реально ситуация в стране ухудшается. Мы видим криминальный беспредел, мы наблюдаем, что происходит вокруг нас, как воруют людей, грабят и убивают, как политические лидеры избавляются от своих оппонентов. Никто и ничего не намерен скрывать. Я вам говорю открыто: если кто-то воспрепятствует приезду Аслана Георгиевича в Абхазию, то нами будут приняты экстренные меры, чтобы сохранить нашу республику, нашу страну».

Выступили также зампредседателя политсовета партии «Амцахара» Рамаз Джопуа, руководители: общественной организации «Абзанхара», общественной организации «Апсадгьыл» и Фонда «Ахьыпшымра» Нугзар Ашуба, Беслан Эшба и Вячеслав Чирикба, председатель Собрания г. Сухума Константин Пилия и другие.

Как подчеркивали выступающие, поддержать Аслана Бжания как политика их побуждает его готовность к проведению реальных реформ, в том числе в системе МВД, в правоохранительной системе в целом и в других областях. Говорилось на пресс-конференции и о том, что назрела необходимость перераспределения полномочий между ветвями власти, поскольку модель госуправления, сложившаяся после Отечественной войны народа Абхазии, уже изжила себя. Прозвучали мнения, что необходимо повысить значимость политических партий.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА