КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил командно-штабные учения подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия и 7-й военной базы Российской Федерации.

По замыслу двусторонних учений командирами и штабами были отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск по нешаблонным замыслам оборонительных и наступательных действий. Работа проводилась на двух командных пунктах. В ходе учений отрабатывались вопросы по отражению агрессии противника, в том числе по разрешению противоречий невоенными мерами.

Глава государства отметил важное значение военных учений и взаимодействия между Абхазией и Россией в сфере обороны.

«Вопросы военной подготовки, военные учения нам необходимы. Мир меняется и вопросы безопасности становятся все сложнее. Нам нужно учитывать положение дел на Черном море, то, что происходит на Украине и в других государствах черноморского бассейна. Те вопросы, которые мы решаем совместно с Российской Федерацией в плане нашего взаимодействия и предотвращения возможных угроз, уверен, положительно скажутся на нашем государстве», – сказал Президент.

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил командование и личный состав Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Абхазия на торжественном мероприятии по случаю 10-летия со дня образования.

«Юбилейная дата, которую мы отмечаем вместе с вами, знаменует собой новый этап дружественных, стратегических взаимоотношений Абхазии и России. 10 лет нахождения Российских пограничных войск на рубежах нашей Родины стали важнейшим фактором стабильности и безопасности. И это стало возможным благодаря выдающемуся политическому событию – признанию Российской Федерацией независимости нашей республики в 2008 году», – отметил Р.Хаджимба.

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА