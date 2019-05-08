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08.05.2019
Номер: 44
Выпуск: 3784
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.
Министр внутренних дел Гарри Аршба проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 – готовы к выдаче, 3 119 – находятся в производстве.
По поручению Президента главы районных и городских администраций должны оказать содействие паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых к выдаче паспортов.
Также главы районов совместно с главами администраций сел должны обеспечить информационную работу с частью населения в сельской местности, не сдавшей документы для получения общегражданских паспортов.
Номер: 44
Выпуск: 3784
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА