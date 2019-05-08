СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.

Министр внутренних дел Гарри Аршба проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 – готовы к выдаче, 3 119 – находятся в производстве.

По поручению Президента главы районных и городских администраций должны оказать содействие паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых к выдаче паспортов.

Также главы районов совместно с главами администраций сел должны обеспечить информационную работу с частью населения в сельской местности, не сдавшей документы для получения общегражданских паспортов.

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА