ТРАГЕДИЯ В АЭРОПОРТУ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате трагического происшествия в аэропорту Шереметьево.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«Выражаю искренние соболезнования по случаю крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

С глубоким прискорбием мы восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате катастрофы.

От имени народа Абхазии и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших».

Номер: 44Выпуск: 3784Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА