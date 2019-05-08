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08.05.2019

ТРАГЕДИЯ В АЭРОПОРТУ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате трагического происшествия в аэропорту Шереметьево.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«Выражаю искренние соболезнования по случаю крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

С глубоким прискорбием мы восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате катастрофы.

От имени народа Абхазии и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших».


Номер:  44
Выпуск:  3784
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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