О НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯХ ОЖЕСТОЧЕННЫХ

(1941 – 1945 гг.)

Вторая мировая война была самой масштабной и кровопролитной в истории человечества.

В ней участвовало 72 государства (свыше 80% населения Земли). На территории 40 государств шла война. Были мобилизованы 110 млн человек, погибло 62 млн человек (СССР – 27 млн, Германия – 5,25 млн, Польша – 4,5 млн, Югославия – 1,7 млн, Япония – 1,8 млн, США – 318 000 человек, Великобритания – 386 000 человек, Франция – 810 000 человек, Италия – 330 000 человек, Румыния – 378 000 человек, Венгрия – 420 000 человек, Финляндия – 84 000 человек.

Военные расходы и убытки составили 4 триллиона долларов. Вторая мировая война уничтожила многие материально-культурные ценности. Это война была самой страшной, и такой осталась в памяти истории человечества. Решительная победа антигитлеровской коалиции способствовала революционным перестройкам во многих странах мира. Итоги Второй мировой войны облегчили и ускорили во многих странах мира победу демократии и социалистических революций.

Война – это страшно, война – это смерть, рано прерванная жизнь миллионов молодых ребят и девушек. Нашими писателями, учеными, военнослужащими достаточно много было написано о Второй мировой войне, но еще есть о чем рассказать. Наш долг, чтобы легендарные имена не забывались, о подвигах героев передавалось поколениям, чтобы ни одна мелочь не была упущена, чтобы будущие поколения ясно представляли себе, что перенес наш народ 74 года тому назад.

Республика Абхазия была представлена на фронтах всеми народами, проживающими в ней, и Галский район не был исключением.

Из Абхазии в Великой Отечественной войне сражалось 55 000 солдат и офицеров, из них погибли и пропали без вести 17 500 человек. Из Галского района на защиту страны встали 5 489 человек, на поле боя пали 3 528 человек. Героями Советского Союза из Абхазии стали 23 человека, из них Цулая Ирадион Несторович из с.Чубурхинджи Галского района РА.

Во время войны трудящиеся Галского района собирали деньги для приобретения боевой техники.

Колхоз имени Ленина с. Окуми в помощь воинам Великой Отечественной войны собрал 3 миллиона рублей, а председатель колхоза Джгубурия Георгий внес 300 000 рублей из личных сбережений, на эту сумму был приобретен боевой самолет.

Трудящиеся колхоза с. Квемо-Баргеби собрали полмиллиона рублей, председатель колхоза, член КПСС с 1918 года, Гогохия Владимир из личных сбережений внес 200 000 рублей.

Трудящиеся колхоза с. Земо-Баргеби собрали 200 000 рублей, а бывший председатель колхоза, член КПСС 1918 г., Ахалая Иван внес из своих личных сбережений 25 000 рублей, секретарь первичной партийной организации этого же села Шария Иродион внес 15 000 рублей.

На фронт было послано свыше 4 000 пудов продуктов.

В районе были собраны деньги на приобретение танков.

Таким образом, Самурзакан внес определенный вклад в историю Великой Отечественной войны. Были семьи, из которых уходили по 5-6 человек на фронт. Из семьи Бения Боко из с. Царче пятеро сыновей были на фронте, из них четверо погибли героически на поле битвы. Четверо сыновей Шония из С.Земо-Баргеби сражались на войне, из них двое погибли, а двое тяжело раненные вернулись в родные семьи. Четверо сыновей Заракуа Джоджи из Дихазурги воевали на фронте, трое из них пали на поле битвы. Одним из них был талантливый поэт Арчил Заракуа. Отдать жизнь за Родину – это участь избранных, никто не забыт, ничто не забыто, подвиг их бессмертен. Они боролись за Москву, Ленинград, Киев, Минск, Сталинград и другие города СССР. Принимали участие в освобождении европейских государств, во взятии Берлина, в разгроме милитаристской Японии. Многие из них были убеждены, что защищают свою Родину. Вот они: Дзандзава Кики, Зухбая Леонтий, Коркелия Шалва, Квиртия Леонтий, Гварамия Мириан, Узарашвили Мушни, Езугбая Акакий, Ахалая Шалва, Хасая Мириан, Папаскуа Бабуши, Ратия Гадза, Кикалия Валико, Кикалия Дмитрий, Илико и Гриша, Убилава Кондрат, трехкратный кавалер ордена Славы Цулая Ирадион, кавалер ордена первой и второй степеней Отечественной войны, полковник Шония Акакий, Кикалия Шалва, участник тексельского восстания Бжинава Давид, Чаава Леонтий, Шенгелия Дзика, Ригвава Тарас, Чаава Александр, Иналишвили Грища, летчик Джонджуа Леонтий, гражданин Винницы Белкания Северьян, женщина-боец Кордзахия Нина, участник партизанского отряда в Италии Джгереная Амиран, Гергедава Хута, участник освобождения Севастополя Джолия Мамантий, талантливый поэт и журналист из Дихазурги Гвагвалия Мириан, погибший в Сталинградской битве Саджая Гедеван из Ачигвары.

Мужественно боролся с врагом при форсировании Эльбы, а в дальнейшем при освобождении Чехословакии Накопия Васо из Гала, который имел 9 орденов и медалей, 24 благодарности от Главнокомандующего, Шарангия Нина Габриеловна, молодая девушка, была призвана в армию как медработник, в период окончания войны находилась в Берлине, где вступила в брак с советским офицером Потапенко Василием. Их сын Юра родился 3 июля 1946 г. в Берлине.

(Окончание в следующем номере)

Л.БЕРАДЗЕ, председатель Совета старейшин и ветеранов войны труда и Вооруженных сил Галского района

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: обществоАвтор: Л.БЕРАДЗЕ, председатель Совета старейшин и ветеранов войны труда и Вооруженных сил Галского района