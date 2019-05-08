ВОЕННЫЕ БУДНИ ШААДАТА

Герой Великой Отечественной

Великая Отечественная война закончилась 74 года назад.

9 Мая – День Победы – и для нас, в Абхазии, великий праздник. Сколько граждан нашей республики героически воевали за освобождение Советского Союза, многих стран мира от фашистских захватчиков, от нацизма! Среди них есть герои Советского Союза, орденоносцы, офицеры и солдаты, совершившие настоящие подвиги. Имена многих хорошо известны. О многих и не знают. Особенно молодое поколение.

В эти дни мне захотелось рассказать о моем родственнике Шаадате Тания – участнике Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

…Военные будни Шаадата с начала войны и до ее окончания были очень насыщенными, очень разными и тяжелыми.

Война застала его в первый же день ее начала – 22 июня 1941 г. под Одессой, в районе реки Дунай, в должности командира военного катера КМ-0107 отряда сторожевых катеров охраны водных районов Одесской военно-морской базы Черноморского флота.

Отряд кораблей, в состав которого входил и военный катер под командованием Шаадата Тания, с первых дней войны принимал активное участие в обороне города Одессы. Катерам давались самые разнообразные задачи – от защиты своих конвоев до высадки десантов. Осуществляли во взаимодействии с береговой обороной безопасность базы, находящихся в ней кораблей и транспорта, от внезапных ударов с моря, а в ходе боевых действий решали и многие другие задачи.

В первые дни войны катер КМ-0107 под командованием Шаадата нес дозорную службу на Дунае и выполнял задачи разведки берега, занятого противником, ведущим пулеметный и артиллерийский огонь. Мастерство вождения катера позволяло каждый раз уходить от противника без особых повреждений.

В сентябре 1941 года катер Шаадата принимал участие в десантной операции в тылу противника у с. Григорьевки под Одессой. Катер брал десантные войска и под пулеметным огнем высаживал на берег, занятый противником. В результате этой операции были освобождены несколько населенных пунктов, линия фронта была отодвинута на 5-6 км. За отличное выполнение поставленных командованием задач Шаадат Тания получил первую военную награду – медаль «За оборону Одессы».

Если в начале войны против подразделений Черноморского флота активно действовали авиация и береговая артиллерия противника, то по мере продвижения вермахта появился и германский флот (малые подводные лодки, сторожевые корабли, тральщики, быстроходные баржи). Активно действовали против советских солдат Румынский фронт и болгарские военно-морские силы. Все это намного осложняло действия подразделений Одесской военно-морской базы. Несмотря на это, они осуществляли снабжение города продовольствием на всем протяжении его обороны, поддерживали оборонявшихся огнем своего орудия до самой эвакуации войск Одесского оборонительного района на Крымский полуостров в октябре 1941 года.

После эвакуации Одесской военно-морской базы, подразделение, в котором служил Шаадат, было зачислено в состав 7-го Дивизиона сторожевых кораблей Туапсинской военно-морской базы.

В мае 1942 года осложнилось положение советских войск в Крыму, под натиском превосходящих сил противника они были вынуждены отойти на Керченский полуостров. Однако попытка закрепиться на полуострове не удалась, и возникла необходимость эвакуации на Таманский полуостров. Эвакуация войск проходила в основном ночью, так как налеты вражеской авиации, прицельный огонь артиллерии и минометчиков с берега препятствовали движению по Керченскому проливу. Несмотря на огромные трудности, удалось эвакуировать 120 тысяч военнослужащих и до 2 тысяч гражданского населения, до 840 кг различного груза. В данной операции непосредственное участие принимало подразделение, в состав которого входил и военный катер Тания.

К середине августа 1942 г. создалась угроза прорыва немецко-фашистских войск к Новороссийску и Туапсе. В сентябре противнику удалось ценой больших потерь захватить Новороссийск.

После захвата Новороссийска немцы начали активное наступление на Туапсе. В срыве гитлеровских планов по захвату Туапсе приняли активное участие корабли и части Туапсинской военно-морской базы, которые осуществляли разведку, дозорную службу, противодесантную, противовоздушную, противоминную и другие виды обороны. В конце ноября 1942 года закончилась Туапсинская оборонительная операция, длившаяся 3 месяца.

С этого периода началась подготовка к наступлению. За активное участие в эвакуации войск Крымского фронта с Керченского полуострова на Таманский, в оборонительных операциях Новороссийска и Туапсе, за мужество и отвагу руководством 7-го Дивизиона сторожевых кораблей 29 июля 1943 года Шаадат был представлен к ордену Красной Звезды.

В представлении особо было отмечено, что в последний день отхода из Новороссийска ни один катер не смог взять на борт командующего Азовской военной флотилией контр-адмирала Горшкова (с 1956 по 1985 год командующий Военно-морским флотом СССР) с его штабом. Несмотря на усиленный прицельный пулеметный и минометный огонь Тания на своем катере взял контр-адмирала Горшкова со своим штабом и, умело маневрируя, достиг нашего берега.

Однако данное представление на награждение командованием Черноморского флота в то время не было рассмотрено в связи с тяжелыми оборонительными и наступательными операциями.

В сентябре 1943 года катер Шаадата в составе 7-го Дивизиона сторожевых кораблей Таманской военно-морской базы принял участие в высадке оперативного десанта в Новороссийский порт. Утром 16 сентября 1943 года Новороссийск был полностью освобожден.

После этой операции немецкие войска спешно стали отступать. Для содействия наступающим советским войскам Черноморским флотом были высажены морские десанты в тылу врага в районе озера Соленое и населенного пункта Благовещенское (недалеко от Анапы).

В высадке морского десанта в районе озера Соленое активное участие принимал и военный катер Шаадата.

За отличное выполнение задания командования в этой операции, проявленные смелость и мужество 3 октября 1943 года Ш.Тания был представлен к ордену Красного Знамени.

В представлении отмечено: «Катер КМ-0107 под командованием тов. Тания в исключительно сложных метеорологических условиях, под сильным минометно-пулеметным огнем противника обеспечил высадку десанта без единой потери. Было выгружено 300 кг боеприпасов. Спас сторожевой катер – 039, который сел на мель у берега. Катер под командованием тов. Тания подавил 2 огневые точки и обратил в бегство самоходную немецкую баржу».

Приказом командующего Черноморским флотом от 2 декабря 1943 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР Шаадат Тания награжден орденом Красного Знамени.

Тания на своем катере участвовал в Керченско-Эльтагенской десантной операции 31 октября – 11 декабря 1943 года. Целью операции было освобождение Керченского полуострова.

Высадка десанта происходила в исключительно сложной навигационной, боевой и минной обстановке, в штормовую погоду. Несмотря на это, благодаря мужеству и морской выучке катер под командованием Тания справился с возложенной на него задачей.

В последующие дни катер перевозил подкрепление и боевую технику, одновременно перегружал глубокосидящие катера.

6 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевого задания командования, за проявленное мужество и отвагу при эвакуации войск и боевой техники с Керченского полуострова на Таманский полуостров в мае 1942 года, из Новороссийска – в сентябре 1942 года, за боевые действия при обороне Туапсе (25 сентября – 20 декабря 1942 года) и в Керченско-Эльтегенской десантной операции (31 октября – 11 декабря 1943 года) приказом командующего 18-й армии Закавказского фронта Шаадат Тания был награжден орденом Красной Звезды.

За участие в оборонительных и наступательных операциях Закавказского фронта в составе Черноморского флота Шаадату была вручена медаль «За оборону Кавказа».

***

После демобилизации из армии в 1948 году, прослужив на флоте более 11 лет, Шаадат вернулся в родное село Дурипш, где до конца дней принимал активное участие в трудовой и общественной жизни своего села.

В 1948 году он создал семью и в тяжелые послевоенные годы вырастил дочь, которая затем долгое время проработала фармацевтом, а затем и заведующей Дурипшской сельской аптекой.

Мне помнится, как он после демобилизации долгое время ходил в красивой форме Военно-морского флота, отличался строгой воинской выправкой. Да и без формы в нем угадывался человек, который долго прослужил в армии.

Шаадат был человеком необыкновенной скромности. Часто бывал у нас дома. Я никогда не слышал от него о его героическом военном прошлом, а ведь он награждался за боевые подвиги медалями «За оборону Одессы» и «За оборону Кавказа», орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Но за что он был отмечен этими боевыми наградами, от него при жизни так мы и не узнали. После смерти Шаадата меня постоянно одолевала мысль о более глубоком изучении его боевого пути. Однако в силу объективных причин это не удавалось сделать.

Последние годы в связи с рассекречиванием многих архивных документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., появилась возможность получения объективных данных о героях войны, об их боевом пути. Благодаря этому нам и удалось узнать очень многое о боевых буднях Шаадата Тания.

Алексей ТАНИЯ

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: обществоАвтор: Алексей ТАНИЯ