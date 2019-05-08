СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Аргун Забету Мустафовичу исполнилось бы 100 лет. Однако он умер в 1991 году после продолжительной болезни, которая явилась последствием тяжелого ранения, полученного в 1941 году.

З.Аргун родился 6 марта 1919 г. в селе Анухве Гудаутского района в большой многодетной семье, состоящей из шести человек. Отец – Аргун Мустафа Абзагович, мать – Авидзба Тинатин Гдичовна.

Забет Аргун окончил Новоафонскую церковно-приходскую школу. С 1939 года служил в Красной Армии в городе Смоленске снайпером. В 1941 году сразу был переброшен на передовую Великой Отечественной войны. Был разведчиком 364-го Красноармейского полка Западного фронта. Участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22 июня по 30 июля 1941 года, так как 30 июля 1941 года был тяжело ранен в районе Смоленска. Будучи разведчиком 364 КА неоднократно ходил в разведку по выявлению огневых средств противника и доставки контрольного пленного. В июле 1941 г., находясь в разведке, захватил в районе Смоленска «языка», который дал ценную информацию. Кроме того, на своем боевом счету З.Аргун имеет 5 выявленных артминометных батарей противника и 4 «языка», захваченных и доставленных в штаб части.

Во время боевых действий под Смоленском Забет Аргун получил тяжелое проникающее осколочное ранение правого легкого, после которого потерял сознание. Когда очнулся, понял, что рассчитывать нужно только на себя. Опираясь на левое плечо, начал ползти, часто теряя сознание. Когда приходил в себя, опять продолжал ползти. Полностью потерял счет дням, и ориентироваться во времени не мог, так как не знал, сколько времени в очередной раз находился без сознания. Он понимал, что от большой кровопотери мог не очнуться и вовсе, так как силы постепенно его покидали. Мучили жажда и голод.

Продолжая ползти, наткнулся на проросшую из земли морковь, и очень обрадовался, выдернул её, почистил и, протерев о гимнастерку, съел несколько штук.

Полз упорно и долго. Очнулся в медицинском пункте, где-то рядом слышен был разговор. Это были врач и непосредственный командир Забета Аргун. Это его очень обрадовало. Врач был удивлён, что после трёх суток он ёще живой. Его срочно надо было отправить в Смоленский профильный хирургический госпиталь. Командир сказал доктору, что все сейчас организует, добавив, что такого человека они не должны потерять…

Очнулся З.Аргун уже на операционном столе, когда перед началом операции врач-анестезиолог пытался вступить с ним в контакт. После того, как пришел в себя после операции, в палате реанимации к нему подошел врач-хирург, который его оперировал, и сказал: «Боец, теперь у тебя появились шансы на жизнь». Это была первая операция, которую провели в хирургическом госпитале Смоленска.

Затем вместе с другими тяжелоранеными бойцами Забета отправили дальше в тыл на Урал. Там были проведены еще две хирургические операции. После третьей операции сказали, что удалили два осколка, а третий находится глубоко, и его удалить было невозможно.

По состоянию здоровья было принято решение ВВК о демобилизации несмотря на его настоятельную просьбу остаться на фронте.

Приехав без одного легкого с войны домой в родное село Анухву, Забет Аргун был назначен председателем сельского совета. Было очень трудное время, не хватало мужских рук, многие ушли на фронт, но нужно было все делать для победы над врагом. И это все делалось с большими и неимоверными трудностями.

В1945 году З.Аргун женился на Нанба Нелли Самсоновне, уроженке села Дурипш, из многодетной семьи, работавшей бухгалтером в Новоафонской сберегательной кассе. Затем работал на разных руководящих должностях в системе общепита Нового Афона. Вместе с женой воспитал пятерых детей, дав им всем не только традиционное воспитание, но и высшее образование.

Осколок, находившийся в средостении, постоянно давал о себе знать, и З.Аргун в этой связи чувствовал себя неважно. Затем состояние его начало ухудшаться, появились частые носовые кровотечения, это было плохим признаком. Пришлось оставить работу и проконсультироваться у близкого ему человека – Апба Павла Карамановича, зав. хирургическим отделением 1-й Сухумской городской клинической больницы, хирурга от Бога, про которых говорят, что такие рождаются один раз в сто лет. П.Апба также закончил Новоафонскую церковно-приходскую школу.

Апба сказал, что если не сделать операцию, в любой момент после очередного кровотечения может произойти непоправимое и он может умереть. «Я сам вывезу его в Москву к своим друзьям в торакальное хирургическое отделение. Они делают на сегодня самые большие операции на легких, и я уверен, что в данном случае они с этим тоже справятся. Я переговорю с ними и скажу, когда можно будет выезжать, а вы принимайте решение и готовьтесь», – сказал П.Апба. Другого выхода не было и задерживать принятие решения не имело никакого смысла. После того, как Павлом Карамановичем была подтверждена информация, что его друзья готовы и ждут, не затягивая время, он вместе с Аргун Забетом Мустафовичем и его младшим братом Меджитом Мустафовичем вылетел в Москву.

В семье понимали сложность возникшей ситуации и готовы были ко всему, даже к тому, что он может и не вернуться живым. Это беспокойство всех одолевало всего несколько дней, так как сразу после короткой подготовки была произведена операция в 1968 году, и был извлечен осколок, который не давал ему покоя долгие двадцать семь лет.

Запомнился день, когда после удачно проведенной операции из Москвы должны были прибыть вместе с З.Аргун, сопровождающие его П.Апба и его младший брат М.Аргун. Ко времени прибытия собралось много родственников и близких. В честь приезда был накрыт праздничный стол, все ждали с нетерпением, и я в том числе с моим братом близнецом Борисом Аргун, нам было по 13 лет. Мы, не дождавшись, раньше времени открыли большие железные ворота, чтобы прибывшая машина с отцом заехала во двор, за что получили нарекание от старших, которые нам сказали, что не принято открывать ворота, это плохая примета… И вдруг мы еще не успели закрыть их, как подъехала автомашина марки «Волга» и остановилась прямо у открытых ворот. Увидев подъехавшую машину, все поспешили к ним, чтобы увидеть отца и его спасителя, П.Апба, благодаря которому он в очередной раз остался жив…

Мы стояли за спинами взрослых, и нам не терпелось увидеть своего отца, которого мы очень любили, от которого мы никогда не слышали нецензурных слов, а самым грубым словом у отца было «мерзавец». О нем говорили люди, что когда он наступал на траву, было ощущение того, что он старался ее не помять. За свою жизнь он ни разу нас физически не оскорбил, а только ставил в угол к стенке. Еще отец имел привычку брать за правое ухо, и мне казалось, что оно у меня стало длиннее. И в очередной раз, когда он за проступок протягивал руку, это означало, что я должен был ему повиноваться, не расстраивать, я всегда старался подставлять ему левое ухо, чтобы ему не приходилось его нащупывать, которое, как мне казалось, было короче правого, но мне это почему-то не удавалось. И получалось, что отец всегда находил одно и то же правое ухо. Слава богу, эта привычка по мере нашего взросления со временем прошла.

Протиснувшись между взрослыми, я встал впереди них и увидел, как почти одновременно вышли из машины с двух сторон Павел Караманович и Меджит Мустафович. Павел Караманович был ближе к отцу и, открыв переднюю дверь, помог ему выйти. Павел Караманович пропустил отца вперед, говоря: «Ну, встречайте Забета, вернувшегося с того света». Всех это высказывание развеселило. Отец был бледный, мы с братом подбежали к нему и обняли его с двух сторон, к нам присоединились наши сестра и старший брат, а вслед за нами сестра отца и другие, было трогательно. Одновременно подходили и обнимали Павла Карамановича и говорили: «Спасибо вам большое, вы его спаситель», – а Павел Караманович в ответ, искренне улыбался.

Забегая вперед, скажу что, мне довелось после окончания мединститута проходить интернатуру в хирургическом отделении у Павла Карамановича. Это был редкой души человек и мастер своего дела…

(Окончание в следующем номере)

Материал подготовлен по рассказу Льва Забетовича АРГУН

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: обществоАвтор: Материал подготовлен по рассказу Льва Забетовича АРГУН