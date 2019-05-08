ОНА ЗАЩИЩАЛА РОДИНУ. ОНА ПРИБЛИЖАЛА ПОБЕДУ. ОНА ДОШЛА ДО БЕРЛИНА

Этот День Победы!

Страницы истории Великой Отечественной войны уходят от нас все дальше. Мы встречаем уже 74-ю весну Победы. Но подвиг защитников Родины, тем, кому было намного меньше лет, чем нам, людям среднего поколения, не предается забвению.

Среди миллионов советских граждан, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, и тысячи воинов, не вернувшихся в родные дома в Абхазии. Мы знаем со школьных лет о подвиге наших земляков, о героизме, проявленном в боях. Это бессмертные имена Владимира Харазия, Александры Назадзе, Хинтруга Мхонджия, Михаила Цушба, Ясона Кокоскерия, Варлама Габлия, Киазыма Агрба, Ивана Ванача, Мери Авидзба и еще более 55 тысяч сыновей и дочерей Абхазии, сражавшихся на всех фронтах Великой Отечественной.

Я хочу вспомнить и поделиться своими воспоминаниями о моей тете, Леле Камлия, участнице Великой Отечественной войны. Я ее помню лет так с семи, когда впервые пришла со своей мамой к ней на работу. И пока маме наносили лак на ногти, я завороженно смотрела, как работают мастера-парикмахеры. Это был маникюрный салон и парикмахерская, где и работала наша тетя Леля. Потом я часто к ней ходила, и мне очень нравилось бывать там, наблюдать, как преображались женщины, которые выходили с высокими прическами и аккуратными ноготками, а еще нравился запах лака. Наша тетя, мамина двоюродная сестра, приходила к нам домой на каждые выходные, и мы всегда знали, что нам, ее племянникам, обязательно будут какие-то вкусные угощения. У нее не было своих детей, и всю свою любовь она отдавала племянникам. Уже в старших классах школы я поняла, что она не просто моя тетя, а фронтовичка, так она сама о себе говорила. В те годы были еще все ветераны в здравии, а приглашали на встречи с учениками в основном титулованных ветеранов, орденоносцев. Иногда она начинала вспоминать, возможно, мои родители спрашивали о каких-то подробностях ее фронтовой жизни. Как мне сейчас жаль, что я не записывала эти бесценные воспоминания. Особенно зимними вечерами, когда в печке трещали дрова, а в духовке жарились каштаны, она рассказывала очередную фронтовую историю. Никто не бежал к телевизору, было живое общение, и это было здорово.

Когда началась война, ей, абхазской девушке, комсомолке из села Лыхны, было чуть больше 18 лет. Сохранилась ее фотография тех лет, на ней – юная и красивая девушка, с двумя косами роскошных волос. Черно-белое фото не могло передать всю глубину ее голубых глаз. Эта особенность передалась ее внучатым племянникам, и в этой семье уже не одно поколение детей с голубыми глазами. Передается из поколения в поколение и история, связанная с ее прекрасными косами, с которыми она ушла на войну. Тетя Леля долго противилась и не срезала свои косы, хотя они порой ей доставляли хлопоты, не вмещались под пилотку. Все же она очень хотела вернуться домой, не отрезав своих кос, для абхазской девушки, особенно тех лет, это было очень важно. Однако ей пришлось расстаться с ними, причем, она сама отрезала их, прикрепив к какому-то дереву, и вся в слезах выполняла свою «боевую» задачу. Больше всего она думала о том, как предстанет перед отцом со стрижкой.

Так вот, Леля не просто ушла на фронт по собственному желанию, она сбежала, никому не сказав о своем решении. В семье начался переполох – совсем девочка, не знает жизни, что с ней будет. Особенно переживал отец, он так и умер, не дождавшись ее. Но об этом она не знала. Начался ее долгий и тернистый путь к Победе. Она, наша замечательная тетя Леля, хрупкая и такая юная, в составе зенитной батареи, дошла до Берлина! В более взрослом возрасте я уже понимала ее иронию и ухмылку по поводу некоторых боевых подруг, которые и «пороха не нюхали», но тоже считали себя фронтовичками. В силу своего дружелюбного характера она не требовала к себе особого внимания или каких-то льгот. И все же, как участнице войны ей выделили однокомнатную квартиру и установили телефон. Ордер на долгожданную квартиру она принесла к нам домой, и все взрослые так радовались и поздравляли ее, а она скромно, как всегда, улыбалась и благодарила всех, кто помог ей. А это мы все должны быть благодарными участникам войны за Победу. И никогда не поздно сказать об этом.

Леля Камлия родилась и выросла в многодетной семье, у ее родителей было 11 детей. Нужно сказать, что и у отца, Камщища, была большая семья, больше 10 братьев и сестер. Такая вот замечательная большая и дружная семья, которая воспитала юную и бесстрашную защитницу Родины. Обычная семья, жили дружно и весело, как всегда бывает, где подрастает много детей. Леля окончила школу, помогала родителям в воспитании младших братьев и сестер. Вносила и свою лепту в те самые трудодни, которые нужно было отрабатывать. Ведь никто не отменял рабочие будни. Когда прозвучало тревожное слово «война», приняла твердое решение идти на фронт.

По статистике не менее 800 тысяч женщин стали летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами и санинструкторами и др. За время войны орденами и медалями были награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной Армии, более 90 женщинам присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Тетя Леля иногда просила повторить то, что я сказала, переспрашивала меня. Тогда мне было непонятно, почему такая молодая женщина плохо слышит. Да все потому, что она была зенитчицей. Так она говорила о себе, а значит, так и называли этих девушек, которые наводили свое орудие и стреляли по самолетам противника, которые летели на небольшой высоте и тоже обстреливали наши позиции. Зенитчицами во время Великой Отечественной войны были в основном женщины, правильнее будет сказать, совсем юные девушки. Они думали не о своей жизни, они измеряли высоту и дальность полета вражеской авиации и видели в оптические приборы, как фашистские самолеты движутся на них. От пыли и дыма слезились глаза, пересыхало во рту, хотелось пить, но отойти от орудий и приборов было нельзя. Вскоре жару сменил холод. Мерзли руки, прикасаясь к металлу, мерзли ноги, спины.

Вместе со своей батареей Леля Камлия освобождала Литву, Латвию, потом были города и села Польши. День Победы она встречала в поверженном Берлине.

Я хорошо помню один ее рассказ, эпизод из военных воспоминаний. Думаю, что она не раз его повторяла, потому он и сохранился в моей памяти с самого детства. На одной из железнодорожных станций всех выстроили на перроне, и началась перекличка, эшелон отправлялся на фронт. Когда прозвучала ее фамилия – Камлия, она, как и положено, ответила: «Здесь!» Тут она услышала чей-то голос или окрик, сразу не поняла, в чем дело. А еще через некоторое время услышала знакомое имя и фамилию своего двоюродного брата – Зосима Лакоба. Они не виделись с начала войны, и вот такая встреча произошла на перроне. Они не могли долго разговаривать, вскоре была дана команда «по вагонам», и они разъехались. Эта встреча потом всю войну согревала их обоих, ведь они не виделись с родными и близкими, пока шла война. Они оба встретили Победу, дошли до Берлина и вернулись в свои дома победителями. Я знаю, что мои дядя и тетя сделали все что могли, внесли и свой вклад в Победу. А мы в детстве просто знали, что они воевали. А еще знали и то, что двое родных братьев моей мамы, Киазим и Миктат Гулия, так и не вернулись, они считались пропавшими без вести. Лишь благодаря проекту «Возвращение имени» в 2017 году нам стало известно, что Киазим Гулия погиб в немецком концентрационном лагере Шталаг.

Трудно словами передать, что испытывали девушки, когда на них пикировали «юнкерсы» или шла группа вражеских самолетов, груженная бомбами, которые в любую минуту могли быть сброшены на них. Об этом нелегко рассказывать, а еще труднее – пережить. Она прошла через это. О страхе надо было забыть – батарее были нужны точные данные: от них зависел исход стрельбы. А все это происходило под летящими осколками от минометной стрельбы. Конечно, страшно было тогда, когда немецкие самолеты бомбили батарею. Они делали заходы один за другим, пытаясь уничтожить ее, но им это не удавалось. Огонь наших зениток не давал им возможности подойти на нужное расстояние, чтобы бомбы упали на орудийные расчеты.

Свою любовь, опеку и внимание Леля Камлия посвятила детям своих братьев и сестер, племянникам, радовалась пополнению, переживала, если кто-то болел. Она, конечно, помнила их дни рождения. И каждому из нас достались ее любовь и внимание. А работу она себе нашла самую мирную – стала мастером маникюра. После тяжелой войны женщины хотели вновь чувствовать себя красивыми, любимыми, ухоженными. Защитив свою страну от врага, бывшая зенитчица дарила женщинам возможность реализовать себя. Как могла, как считала нужным. К ней, к профессионалу, невозможно было попасть без предварительной записи. А вот мама пользовалась привилегией сестры, и для нее находилось, как они говорили, «окошко».

В 80-е годы в Гудаутском районном Доме культуре на одном из праздничных концертов, посвященном Дню Победы, объявили о выступлении нового коллектива «Фронтовичка». Что идут репетиции, было известно, но когда открылся занавес, зрителей ждал сюрприз. В новой военной парадной форме, уже не очень молодые к тому времени, женщины с боевыми и юбилейными наградами исполнили песни военных лет. Большую дочернюю заботу проявила художественный руководитель «Фронтовички» Елена Аншба. Этот коллектив выступал несколько лет, и аплодисменты и букеты цветов ему были обеспечены за каждую песню. Через много лет после Победы ветераны войны объединились, чтобы радовать зрителей, да и сами они получали несомненное удовольствие. В этом коллективе пела и моя тетя – Леля Камлия.

День Победы многие и долгие годы у нашей семьи ассоциировался с тем, что утром приходила тетя Леля, обязательно с цветами. Ее приход был началом большого праздника. 9 Мая был для нас двойным праздником,– в этот день мы поздравляли маму с днем рождения. В детстве этот замечательный праздник был очень светлым, теперь он действительно со слезами на глазах. Свой последний в жизни День Победы Леля Камлия встречала в больнице. Она болела, но не показывала, как ей тяжело. В ее любимый праздник поздравить пришли ее подруги-фронтовички, с цветами, и даже посвятили ей одну песню.

Теперь, когда я прихожу в День Победы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной, чтобы возложить цветы, понимаю, что не увижу знакомых ветеранов. Их с каждым годом становится все меньше. Они остаются в нашей благодарной памяти. Как и в семье Лели Камлия, где подрастает уже новое поколение ее внучатых правнуков. Здесь с особым почитанием хранятся все фотографии, документы их прославленной бабушки. Конечно, когда они станут взрослыми, расскажут своим детям о героическом пути, который прошла прославленная фронтовичка. И это был ее вклад в Победу!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району