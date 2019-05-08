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К 80-летию ученого Виктора Садовничего

Дружба – великая сила. В том числе и благодаря своим друзьям Абхазия выживала в трудные периоды истории, достойно преодолевая выпавшие на ее долю испытания. Один из таких друзей – ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, видный ученый, академик Российской академии наук Виктор Антонович Садовничий. Уже почти 25 лет он и университет – одно целое. Из открытых источников следует, что Виктор Садовничий сделал немало для университета, который уже многие годы входит в рейтинг 100 лучших вузов мира. Так, по его личной инициативе в МГУ были созданы 10 новых факультетов с такими специальностями, как фундаментальная медицина, биоинженерия и биоинформатика, государственное управление и другие.

Более 30 лет Виктор Садовничий читает лекции на родном механико-математическом факультете, родном, потому что в свое время он сам учился на этом факультете, поступив в Московский государственный университет. Затем его направили в аспирантуру, которую он закончил досрочно, блестяще защитив диссертацию. В 1974 году Виктор Антонович защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук, а через год стал профессором.

Родился будущий академик в простой крестьянской семье Антона Григорьевича и Анны Матвеевны весной 1939 года на Украине в селе Краснопавловке Харьковского района. На его долю выпало тяжелое детство: война, голод, лишения. Уже в старших классах (перевелся в заочную школу) работал грузчиком на шахте в г. Горловке Донецкой области. Школу закончил с отличием. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и даровитости он многого добился в жизни, что может служить примером для молодых людей.

В настоящее время Виктор Антонович Садовничий – крупнейший специалист по математике, механике и информатике. Он является автором нового аналитического направления, в частности, процесса управления движением различных летательных аппаратов, в большей степени космических кораблей. Он разработал тренажерные конструкции, на которых тренировались и прошли полную предполетную подготовку более 50 отечественных и зарубежных космонавтов. Виктор Садовничий – автор около 500 научных работ, из них 60 – это монографии и учебники, которые переведены на разные языки мира и используются во многих вузах. Наиболее широко известны его учебные пособия и сборники задач для студентов математических факультетов.

У ученого много наград: и советских, и российских, и зарубежных, в том числе награда нашего государства – орден «Ахьдз-Апша» (Честь и Слава) первой степени. Он удостоен звания почетного гражданина Республики Абхазия за особые заслуги в развитии науки и образования нашей страны, а также за содействие в послевоенном становлении Абхазского государственного университета. В 2017 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия».

3 апреля Виктору Антоновичу исполнилось 80 лет. Рассказать о нем, о его отношении к Абхазии и связях с ней наш корреспондент предложил его другу, ректору Абхазского государственного университета, академику Алеко Алексеевичу Гварамия:

– Нас связывают многолетние дружественные отношения.

Виктор Антонович – выдающийся ученый и просветитель, интеллигент-гуманист и, что немаловажно, он человек неравнодушный, способный воспринять беду не только своего, но и другого народа. Мы почувствовали это на себе во время грузино-абхазской войны. Он оказал нам неоценимую поддержку. Такое не забывается. Отечественная война 1992-1993 годов унесла тысячи жизней молодых людей. И наш университет понес тяжелую утрату – за свободу родины погибли 94 студента и преподавателя. Нам всем было тяжело и материально, и морально. Было очевидно, что следует восстанавливать духовно-интеллектуальную жизнь в стране, осуществлять поддержку культуры и, в первую очередь, системы образования. Мы понимали: не сохраним образование – потеряем государство. И вот именно тогда, в самый разгар войны, руку помощи нам протянул Виктор Антонович Садовничий – ректор ведущего вуза России. В качестве президента Евразийской ассоциации университетов он обратился к Президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину и участникам Московской встречи по урегулированию конфликта с просьбой содействовать скорейшему прекращению конфликта и созданию условий для нормальной работы университета, пострадавшего в результате военных действий. В эти дни Виктор Антонович, несмотря на серьезное противодействие, принял волевое решение перевести в Московский государственный университет 87 наших студенток-беженцев и 16 преподавателей, и предоставил им места в общежитии. Зная, какой это человек, я понимаю, что он не мог поступить иначе. 30 сентября 1993 года закончилась война, а уже 17 ноября на V съезде Ассоциации Евразийских университетов в Ашхабаде АГУ стал членом Евразийской ассоциации университетов. И это благодаря Виктору Антоновичу. С этого времени наш университет участвует во всех ее мероприятиях, а также в работе съездов Российского союза ректоров, Ассоциации классических университетов России, УМО университетов РФ, которыми руководит Виктор Антонович. Здесь обсуждаются многие важные вопросы, принципы мирового образования, качество высшего образования и критерии оценки университетов. И мы принимаем участие в этих дискуссиях. Особо отмечу, что в 1995 году наш университет заключил договор с МГУ – первый послевоенный договор о сотрудничестве. Многие вузы, а также работники Ассоциации по поручению президента Евразийской ассоциации университетов Виктора Садовничего, оказали нам неоценимую помощь. Мы очень благодарны за это. На Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем в Сочи, Виктор Антонович, как всегда очень тепло отозвался о нашем университете. Он, в частности, сказал: «Хочу выразить восхищение мужеству, которое вы проявили, сохранив свой родной университет. Абхазский госуниверситет был не только сохранен, но и смог выйти на качественное развитие. Это, конечно, заслуга всего народа, люди гордились университетом, помогали ему. Абхазский государственный университет – вуз высокого уровня». Касаясь участия АГУ в Евразийской ассоциации университетов, Виктор Садовничий подчеркнул: «Это было непросто, в Ассоциацию входят сотни университетов. Но мы обеспечили интеграцию университета в наше сообщество. Мы прошли разные годы, но все время служили великой идее». Словом, следует отметить, что благодаря своевременной поддержке, оказанной нашему университету Виктором Антоновичем, мы смогли выйти на новый качественный уровень. Сегодня образовательные программы Абхазского университета привлекают внимание вузов Европы, Америки и Ближнего Востока. Мы устанавливаем связи с вузами Японии, Китая, Южной Кореи, работаем над совместными программами международного академического обмена.

Наш народ благодарен Виктору Антоновичу за доброе и уважительное отношение к Абхазии, к Абхазскому университету, за то, что он и сегодня продолжает поддерживать нас, неоднократно бывал в Абхазском университете, читал лекции студентам.

Отрадно, что в свои 80 лет Виктор Антонович полон энергии, высоких идей. Доброжелательный, искренний, надежный, верный в дружбе и любви, гордый и целеустремленный – такой мой друг, друг нашей страны Виктор Антонович Садовничий – человек большого сердца и большого полета мысли. От всей души я желаю ему здоровья, благоденствия и абхазского долголетия. Я горжусь своей дружбой с этим великим человеком.

Хотелось бы привести и фрагмент из поздравления, направленного другу-юбиляру, в котором Алеко Алексеевич отмечает, что тот вступил в особый период своей жизни: «По традиционным абхазским меркам у Вас наступил тот возраст, который по праву может считаться вполне совершеннолетним... Это, скорее, зрелость: могучая, яркая, плодотворная. Это период, когда осознаешь всю ценность и прелесть каждого мгновения жизни, когда многое знаешь и понимаешь, когда острее и глубже чувствуешь, осознавая всю значимость своего ближнего круга и испытывая пронзительную нежность к самым важным и дорогим людям в твоей жизни. Это истинное Совершеннолетие в самом прямом значении этого слова. Совершенные, лучшие, самые мудрые и восхитительные годы... Вот они-то как раз только и начинаются! Все еще впереди...»

Поистине, когда человек светлый, и дела, и поступки, и мысли его светлые. Поэтому и светло, и хорошо всем, кто находится рядом с ним. Дай Бог, чтобы еще много-много лет Виктор Антонович Садовничий имел возможность дарить свет своей души и знаний людям.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ