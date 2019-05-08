НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия» на финансирование следующих мероприятий:

– Министерству образования и науки Республики Абхазия: 490 731 руб. по изданию избранных произведений Фазиля Искандера в 2-х книгах;

– Управлению капитального строительства Республики Абхазия: 245 370 руб. по ремонту фельдшерско-акушерского пункта в селе Кындыг Очамчырского района;

– Управлению капитального строительства Республики Абхазия: 5 000 000 руб. по капитальному ремонту здания Дворца молодежи по улице Ладария в городе Новый Афон;

– Администрации Гагрского района: 450 000 руб. для проведения ремонтных работ фасадной части здания Бзыбской СШ №1.

Согласно подписанному Распоряжению получатели средств резервного фонда Правительства обязуются осуществлять контроль за целевым расходованием направленных средств и представить в установленном порядке в Министерство финансов Республики Абхазия отчет о целевом использовании направленных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает пресс-служба Кабмина