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НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия» на финансирование следующих мероприятий:
– Министерству образования и науки Республики Абхазия: 490 731 руб. по изданию избранных произведений Фазиля Искандера в 2-х книгах;
– Управлению капитального строительства Республики Абхазия: 245 370 руб. по ремонту фельдшерско-акушерского пункта в селе Кындыг Очамчырского района;
– Управлению капитального строительства Республики Абхазия: 5 000 000 руб. по капитальному ремонту здания Дворца молодежи по улице Ладария в городе Новый Афон;
– Администрации Гагрского района: 450 000 руб. для проведения ремонтных работ фасадной части здания Бзыбской СШ №1.
Согласно подписанному Распоряжению получатели средств резервного фонда Правительства обязуются осуществлять контроль за целевым расходованием направленных средств и представить в установленном порядке в Министерство финансов Республики Абхазия отчет о целевом использовании направленных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина
Номер: 45
Выпуск: 3785
Рубрика: политика
Автор: Об этом сообщает пресс-служба Кабмина