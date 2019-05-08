ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 Мая Президент Рауль Хаджимба поздравил ветеранов и весь народ Республики Абхазия с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Дорогие ветераны! Уважаемые граждане Республики Абхазия!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Сегодня мы чествуем и вспоминаем тех, кто вел самоотверженную, всенародную борьбу с мировым злом нацизма.

Победа досталась невосполнимой ценой. Она добыта кровью и мужеством миллионов людей, насмерть сражавшихся с безжалостным врагом на фронтах войны, и героическим трудом тыловиков.

Достойное место в исторической хронике освободительной войны советского народа занимает Республика Абхазия. Более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, были призваны в ряды Советской армии и Военно-морского флота. 17,5 тысяч защитников Отечества сложили головы в боях.

Наш священный долг – сохранить и передать молодым поколениям память об этом подвиге бесстрашия и силы духа! Крепкого здоровья и долголетия вам, дорогие ветераны! Мира и процветания всему народу Республики Абхазия!

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА