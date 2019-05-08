С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против гитлеровских агрессоров. В августе-сентябре 1942 г. немецко-фашистские войска пытались прорваться через горные перевалы Главного хребта Большого Кавказа в Абхазию. Но Красная Армия сумела остановить врагов в высокогорном абхазском селе Псху.

Воины из Абхазии героически защищали советскую Родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы.

Экономика Абхазии в годы войны была перестроена на военный лад. Данный процесс происходил в тяжелых условиях. Большинство мужчин ушли на фронт. В Абхазии развернулось движение женщин, стариков и подростков под лозунгом: «Заменить на производстве мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт». Они шли работать даже в шахты. Так, в «Ткварчелугле» работало до 900 женщин. Такое же положение было и в сельском хозяйстве страны. Трудящиеся Абхазии проявили массовый героизм на фронте и в тылу. 22 уроженца Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Кавказа» в Абхазии награждено 8776 человек и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» – 32 102 человека.

Более 55 тысяч человек воевали в небе, на земле и море, из них 15 500 были абхазами, что составляло 28% от общего числа солдат из Абхазии, 17 тысяч 430 человек не вернулись домой.

Номер: 45Выпуск: 3785Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.