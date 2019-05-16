ВОЗВРАТИТЬСЯ К ИСТОКАМ

Есть мнение

Что у нас получается. Есть 36 народных избранников, депутатов Народного Собрания – Парламента РА, которые избраны большинством наших граждан, чтобы как-то изменить нашу жизнь к лучшему. Пишутся (нередко просто переписываются у других стран) необходимые законы, но на ситуацию к лучшему это пока не повлияло.

Складывается у меня такое мнение, что законы выходят, но они не работают. Я еще не помню, чтобы депутаты разных созывов обсуждали вопрос: а как их законы соблюдаются обществом? Да, понятно, есть государственные структуры, которые должны следить и призывать граждан соблюдать законы, но роль депутатов здесь тоже важна.

Предлагаю создать Совет национальной безопасности (СНБ), такую общественную структуру, которая не должна ни в коей мере мешать работе депутатов. Но то, что это новое объединение поможет республике, у меня нет сомнений.

Первое. В СНБ должны входить по одному человеку от каждой абхазской фамилии, достойные, чистые, готовые в этой структуре решать не свои дела, а работать в интересах страны. Такой полномочный совет сможет стоять на страже исконно абхазских традиций и достичь единения народа.

Второе. Это объединение граждан не будет ежедневно заседать, а будет собираться тогда, когда возникают проблемы, нужны решения на государственном уровне, в том числе вопросы социальной жизни, такие, как ДТП, наркомания, коррупция, соблюдение национальных традиций и т.д.

СНБ может выносить рекомендации и даже постановления, которые будут для власти и депутатам необходимы к исполнению. Ведь они приняты нашими аборигенными соотечественниками, которые честно общаются с простыми людьми и намного чаще, чем государственные избранники.

С таким мнением не считаться будет невозможным.

Третье. Я уверен, что не будет ни одного абхаза, который стал бы противиться решению СНБ, ведь он туда делегировал представителя своей фамилии.

***

Такой Совет, убежден, не будет своей работой приносить убыток бюджету РА. Собираться он будет тогда, когда считает нужным, и, получив поддержку от всех ветвей власти, сможет повлиять на нашу работу, поведение, социальные вопросы, идеологию. Вопросы будут решаться, исходя из традиций нации, которые нельзя терять, а наоборот, надо адаптировать к сегодняшнему времени.

Хотелось бы услышать от наших граждан мнение по моему предложению.

Виталий АРДЗЫНБА, г.Гагра

Номер: 47Выпуск: 3787Рубрика: политикаАвтор: Виталий АРДЗЫНБА, г.Гагра